Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα: Κίνα, Ρωσία και Ιράν ζητούν να τερματισθούν οι κυρώσεις

Η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία ζήτησαν σήμερα να αρθούν οι κυρώσεις με στόχο την Τεχεράνη, στη διάρκεια τριμερών συνομιλιών που διεξήχθησαν στο Πεκίνο σ' ένα πλαίσιο ισχυρών πιέσεων της Ουάσινγκτον σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Αυτές οι ανταλλαγές σε υψηλό επίπεδο πραγματοποιήθηκαν στην κινεζική πρωτεύουσα εν μέσω διπλωματικού αναβρασμού, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις ελπίζουν να αναβιώσει η διεθνής συμφωνία του 2015.

Διεξάγονται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αποσύρει με πάταγο τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία το 2018, στη διάρκεια της πρώτης θητείας του, δηλώνει πλέον ανοικτός στο διάλογο με την Τεχεράνη.

Όμως ο Αμερικανός ηγέτης ενίσχυσε παράλληλα τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν και απείλησε με στρατιωτική δράση. Έτσι το άνοιγμά του αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιφυλακτικότητα από τους ιρανούς ηγέτες.

«Η κατάσταση έχει φθάσει και πάλι σε κρίσιμη στιγμή», δήλωσε σήμερα ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο με τους υφυπουργούς Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ και του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

«Οι μονομερείς κυρώσεις το μόνο που θα επιτύχουν είναι να εντείνουν τις συγκρούσεις. Ο διάλογος και η διαπραγμάτευση είναι οι μόνες επιλογές», πρόσθεσε.

Ο ιρανός αντιπρόσωπος κατηγόρησε από την πλευρά του «ορισμένες χώρες» ότι δημιουργούν «μια άχρηστη κρίση» και χαιρέτισε «μια πολύ εποικοδομητική και θετική συνάντηση» με την Κίνα και τη Ρωσία.

«Προχωρήσαμε σε μια εμπεριστατωμένη ανταλλαγή απόψεων πάνω στα πυρηνικά ζητήματα και την άρση των κυρώσεων», είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα στους δημοσιογράφους, δίπλα στους ομολόγους του, ο κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών Μα Ζαοσού.

Οι τρεις αξιωματούχοι «υπογράμμισαν την ανάγκη να μπει τέλος σε όλες τις παράνομες μονομερείς κυρώσεις», σύμφωνα με τον Μα, ο οποίος επανέλαβε τις διατυπώσεις ενός κοινού ανακοινωθέντος Κίνας-Ρωσίας-Ιράν που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Πεκίνο.

«Πρέπει να συνεχίσουμε τις διπλωματικές προσπάθειες για να διευθετήσουμε αυτό το πρόβλημα», δήλωσε εξάλλου σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, υπερασπιζόμενος «το δικαίωμα» του Ιράν «στην ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτική χρήση» και καταγγέλλοντας τις «αθέμιτες κυρώσεις» που έχουν στόχο την Τεχεράνη.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, νέες κυρώσεις εναντίον του ιρανού υπουργού Πετρελαίου Μοχσέν Πακνεζάντ, καθώς και σε βάρος οργανώσεων και πλοίων που κατηγορούνται ότι βοηθούν τη χώρα να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις στο αργό της.

Η Τεχεράνη κατήγγειλε σήμερα αυτές τις νέες κυρώσεις και «την υποκρισία» της Ουάσινγκτον.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρεσβευτής του Ιράν στην Κίνα Μοχσέν Μπαχτιάρ έγραψε σήμερα στο X ότι οι συνομιλίες στο Πεκίνο σημείωσαν «πλήρη επιτυχία».

Τέτοιες τριμερείς ανταλλαγές θα προσφέρουν «μια καθαρή οδό για να αντιμετωπισθεί η μονομέρεια της Αμερικής, από την οποία χάνουν όλοι», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

