Η Χαμάς δήλωσε σήμερα πως τα πρόσφατα πυρά ρουκετών από τον νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ ήταν αποτέλεσμα «ατομικών πρωτοβουλιών» και ότι η διοίκηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος δεν είχε γνώση «προηγουμένως».

Η Χαμάς δήλωσε πως είναι «πλήρως δεσμευμένη» στον σεβασμό της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έθεσε τέλος στις 27 Νοεμβρίου στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ.

Μετά τα νέα πυρά για τα οποία δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης σε δύο περιπτώσεις στα τέλη Μαρτίου, πολλά μέλη της Χαμάς συνελήφθησαν από τον λιβανέζικο στρατό ή παραδόθηκαν από την παλαιστινιακή οργάνωση στις αρχές του Λιβάνου.

Σε ανακοίνωση που διαβίβασε ο εκπρόσωπός της στον Λίβανο, ο Άχμαντ Αμπντελχάντι, η Χαμάς εξηγεί πως «οι εκτοξεύσεις ρουκετών ήταν ατομική πράξη που διενήργησαν νέοι, αντιδρώντας στον πόλεμο εξόντωσης και στις σφαγές που διαπράττει ο σιωνιστής εχθρός στη Γάζα μετά τη ρήξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τον Μάρτιο.

Πρόσθεσε πως η Χαμάς παρέδωσε στις αρχές του Λιβάνου «τρεις» από τέσσερις υπόπτους που καταζητούνταν και δεν είχε «προηγουμένως» γνώση των πυρών.

Η Χαμάς παρέδωσε τους υπόπτους έπειτα από προειδοποίηση που απηύθυνε στις αρχές Μαΐου η πλέον υψηλή αρχή ασφαλείας του Λιβάνου κατά της χρήσης του εδάφους του για «ενέργειες που πλήττουν την εθνική ασφάλεια».

Ο Αμπντελχάντι δήλωσε πως η Χαμάς «συμμορφώνεται» με την απόφαση αυτή. Η διεύθυνση του κινήματος ενημέρωσε τις αρχές του Λιβάνου για την «πλήρη δέσμευσή της στην τήρηση της κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε.

Οι αρχές του Λιβάνου, που επιδιώκουν να ενισχύσουν τον έλεγχο που ασκούν στο σύνολο της επικράτειας και να αποτρέψουν κάθε ένοπλη δραστηριότητα εκτός των τακτικών δυνάμεων, αντέδρασαν σθεναρά στα πυρά που σημειώθηκαν στις 22 και 28 Μαρτίου.

Η σημερινή ανακοίνωση της Χαμάς γίνεται δύο εβδομάδες πριν από την επίσκεψη στη Βηρυτό του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, η οποία προβλέπεται για τις 21 Μαΐου.

Σύμφωνα με λιβανέζικη κυβερνητική πηγή, η επίσκεψη αναμένεται να επικεντρωθεί στην επέκταση της εξουσίας του κράτους του Λιβάνου στους προσφυγικούς καταυλισμούς στους οποίους διαβιούν περίπου 250.000 Παλαιστίνιοι στον Λίβανο.

Χάρη σε μια συμφωνία χρόνων, η ασφάλεια στους καταυλισμούς των Παλαιστινίων προσφύγων διασφαλίζεται από παλαιστινιακές παρατάξεις και ο λιβανέζικος στρατός δεν εισέρχεται σε αυτούς.

Αν και το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επιβάλλει τη διάλυση των παρατάξεων αυτών, καμία συγκεκριμένη ενέργεια δεν έχει αναληφθεί μέχρι σήμερα.

«Προς το παρόν, κανένα επίσημο αίτημα δεν μας έχει διαβιβαστεί» σχετικά με τον αφοπλισμό των παλαιστινιακών προσφυγικών καταυλισμών, δήλωσε ο Αμπντελχάντι, υποσχόμενος μια «υπεύθυνη» απάντηση αν αυτό αλλάξει.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

