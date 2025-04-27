Λίβανος: Έκκληση σε ΗΠΑ και Γαλλία να σταματήσουν τις επιθέσεις του Ισραήλ στη χώρα

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, εγγυήτριες της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έθεσε τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, να "αναγκάσουν" το Ισραήλ να "σταματήσει αμέσως" τα πλήγματά του, μετά τη σημερινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο τομέα της Βηρυτού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, ο Ζοζέφ Αούν "καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση στον νότιο τομέα", προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ και η Γαλλία, ως εγγυήτριες της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του.

"Οι συνεχιζόμενες ενέργειες του Ισραήλ στην υπονόμευση της σταθερότητας θα επιδεινώσουν τις εντάσεις και θα θέσουν την περιοχή σε πραγματικό κίνδυνο, απειλώντας την ασφάλεια και τη σταθερότητά της", ανέφερε ο Λιβανέζος πρόεδρος.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε σήμερα αποθήκη "πυραύλων ακριβείας" της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Με εντολή του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Κατς, ο στρατός έπληξε με σφοδρότητα αποθήκη στη Βηρυτό όπου η Χεζμπολάχ είχε αποθηκεύσει πυραύλους ακριβείας, αποτελώντας σημαντική απειλή για το κράτος του Ισραήλ" ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Πλήγμα έθεσε στο στόχαστρο κτήριο στον νότιο τομέα της λιβανικής πρωτεύουσας λίγο μετά την εντολή του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή, μετέδωσαν νωρίτερα το Ρόιτερς και το Γαλλικό Πρακτορείο.

"Το σημερινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού προκάλεσε πανικό και φόβο για επανάληψη της βίας μεταξύ εκείνων που αποζητούν απεγνωσμένα επιστροφή στην ομαλότητα", δήλωσε η Ζανίν Χένις-Πλασαρτ, ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τον Λίβανο, στην πλατφόρμα X.

"Καλούμε όλες τις πλευρές να σταματήσουν οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν περαιτέρω τη διακοπή των εχθροπραξιών, την κατανόηση και την εφαρμογή του 1701 του SCR", πρόσθεσε, αναφερόμενη στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έθεσε τέλος στον πόλεμο ενός μήνα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ το 2006.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε τέσσερις ανθρώπους περιλαμβανομένου ενός αξιωματούχου της Χεζμπολάχ, στα νότια προάστια της Βηρυτού -- ήταν το δεύτερο ισραηλινό πλήγμα μέσα σε πέντε ημέρες σε μια περιοχή της λιβανικής πρωτεύουσας που τελεί υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ.

Οι επιθέσεις στη νότια Βηρυτό επαναλήφθηκαν σε μια περίοδο ευρύτερης κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην περιοχή, με το Ισραήλ να έχει ξαναρχίσει τα πλήγματα στη Γάζα έπειτα από εκεχειρία δύο μηνών και τις Ηνωμένες Πολιτείες να πλήττουν τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι της Υεμένης στην προσπάθεια να τους αναγκάσουν να σταματήσουν να επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Ισραήλ κατάφερε ισχυρά πλήγματα στη Χεζμπολάχ στον πιο πρόσφατο πόλεμο, σκοτώνοντας χιλιάδες μαχητές της, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της και σκοτώνοντας την ανώτατη ηγεσία της, περιλαμβανομένου του Χασάν Νασράλα.

Η Χεζμπολάχ αρνείται ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο σε πρόσφατες επιθέσεις με ρουκέτες από τον Λίβανο προς το Ισραήλ.

