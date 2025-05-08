Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας απειλεί το Ιράν ότι θα πάθει "ό,τι και η Χαμάς στη Γάζα"

Το Ισραήλ θα κάνει στο Ιράν αυτό «που έκανε στη Χαμάς στη Γάζα», απείλησε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, τέσσερις ημέρες αφού οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι της Τεχεράνης, εκτόξευσαν πύραυλο εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Τελ Αβίβ.

«Προειδοποιώ (…) τους Ιρανούς ηγέτες που χρηματοδοτούν, εξοπλίζουν και εκμεταλλεύονται την τρομοκρατική οργάνωση των Χούθι: το σύστημα των εντολοδόχων σας τελείωσε και ο άξονας του κακού έχει καταρρεύσει», τόνισε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

«Είστε άμεσα υπεύθυνοι. Αυτό που κάναμε στη (σιιτική λιβανέζικη) Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, στην (παλαιστινιακή οργάνωση) Χαμάς στη Γάζα, (στον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ) αλ Άσαντ στη Δαμασκό, θα το κάνουμε και στην Τεχεράνη», πρόσθεσε.

Σε απάντηση για τον πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι την Κυριακή εναντίον του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα αυτή την εβδομάδα εναντίον του αεροδρομίου της Σαναά – πρωτεύουσας της Υεμένης-- και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Υποστηριζόμενοι από το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, οι Χούθι ανήκουν μαζί με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ στον «άξονα της αντίστασης», όπως τον χαρακτηρίζει η Τεχεράνη, έναντι του Ισραήλ. Ωστόσο το Ιράν αρνείται ότι προσφέρει στρατιωτική υποστήριξη στους αντάρτες.

Δηλώνοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους, οι Χούθι έχουν αναλάβει την ευθύνη για δεκάδες πλήγματα με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Τρίτη οι Χούθι υπέγραψαν συμφωνία εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, όμως τόνισαν ότι θα εξακολουθήσουν να πλήττουν στόχους στο Ισραήλ και επεσήμαναν ότι χθες, Τετάρτη, εκτόξευσαν τρία drones εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

