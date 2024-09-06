Νέο προπαγανδιστικό βίντεο δημοσίευσε η Χαμάς με τον δολοφονημένο όμηρο Άλμογκ Σαρούσι, η σορός του οποίου ανασύρθηκε από τη Γάζα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Στο βίντεο της Χαμάς που δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι της στο Telegram, ο Σαρούσι λέει ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο αυτόν και τους άλλους ομήρους στη Γάζα.

"الاستهدافات كان هدفها أنا والمخطوفين الآخرين"



ألموج ساروسي، الأسير الإسرائيلي الذي قتل في رفح



جميع الأسرى اتفقوا على عدم توفر المياه والطعام وظروف سجن قاسية، حالهم كحال أهل غزة.



أحد الأسيرات بعد استعادة جثتها كانت تزن 45 كيلوغرامًا نتيجة نقص الطعام.



«Οι ζωές μας και οι ζωές των ανθρώπων μας δεν είναι ένα άχρηστο παιχνίδι στα χέρια σας», λέει ο Σαρούσι. "Φέρτε μας πίσω στο σπίτι χωρίς να χάσουμε ούτε μια τρίχα από το κεφάλι μας. Έτσι θα ξέρουμε ότι οι ζωές μαΆ

Το σώμα του Σαρούσι ανασύρθηκε μαζί με τις σορούς των Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Έντεν Γερουσάλμι, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Κάρμελ Γκατ και Όρι Ντανίνο από μια σήραγγα κάτω από τη Ράφα την περασμένη εβδομάδα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι έξι όμηροι είχαν δολοφονηθεί λίγο πριν τους βρει ο στρατός.

Ο Σαρούσι, 27 ετών, απήχθη από τον χώρο του Nova Music Festival στις 7 Οκτωβρίου. Οι μαχητές της Χαμάς απήγαγαν τον Σαρούσι καθώς προσπαθούσε να περιθάλψει τη φίλη του, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο νότιο Ισραήλ.

«Στις 7 Οκτωβρίου, αποτύχατε και μας παραμελήσατε», είπε ο Σαρούσι στο βίντεο.

Η σύντροφος του Σαρούσι, Σαχάρ, ήταν μεταξύ των περίπου 1200 ανθρώπων που δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Στο βίντεο, ο Σαρούσι προσευχήθηκε: «Ζητώ από τον Θεό η Σαχάρ να είναι ακόμα ζωντανή».

Ο 27χρονος έστειλε την αγάπη του στην οικογένειά του και ζήτησε από τους Ισραηλινούς πολίτες να διαδηλώσουν για την υποστήριξη συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων.



Πηγή: skai.gr

