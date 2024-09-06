Η Κίνα απαγορεύει τις υιοθεσίες παιδιών στο εξωτερικό έπειτα από από 30 χρόνια

Η Κίνα δεν θα στέλνει πλέον παιδιά στο εξωτερικό για υιοθεσία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τερματίζοντας έναν κανόνα που ίσχυε πάνω από τρεις δεκαετίες, που είχε προκύψει από την αυστηρή πολιτική του ενός παιδιού, την οποία επέβαλε για χρόνια το Πεκίνο.

Περισσότερα από 160.000 Κινεζάκια έχουν υιοθετηθεί από οικογένειες σε όλο τον κόσμο από το 1992, όταν η Κίνα επέτρεψε για πρώτη φορά τις υιοθεσίες παιδιών από την Κίνα στο εξωτερικό.

Περίπου 82.000 από αυτά τα παιδιά, κυρίως κορίτσια, έχουν υιοθετηθεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οργάνωση China's Children International (CCI).

Χθες Πέμπτη, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ ανακοίνωσε ότι η κινεζική κυβέρνηση προσάρμοσε την πολιτική της για διασυνοριακές υιοθεσίες ώστε να είναι «σύμφωνη» με τις διεθνείς τάσεις.

«Εκτός από την υιοθεσία ενός παιδιού ή θετού τέκνου εξ αίματος συγγενών της ίδιας γενιάς εντός τριών γενεών αλλοδαπών που έρχονται στην Κίνα για να υιοθετήσουν, η Κίνα δεν θα στέλνει παιδιά στο εξωτερικό για υιοθεσία», είπε ο Μάο.

«Εκφράζουμε την εκτίμησή μας σε εκείνες τις ξένες κυβερνήσεις και οικογένειες, που επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδιά από την Κίνα, για την καλή τους πρόθεση και την αγάπη και την καλοσύνη που έδειξαν», πρόσθεσε.

Δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές τι θα συμβεί με τις οικογένειες που βρίσκονται στη διαδικασία υιοθεσίας παιδιών από την Κίνα.

Η αλλαγή του κανόνα έρχεται καθώς Κινέζοι πολιτικοί προσπαθούν να ενθαρρύνουν νεαρά ζευγάρια να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά μετά τη μείωση του πληθυσμού επί δύο συναπτά χρόνια.

Η Κίνα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων παγκοσμίως και προσπαθεί να δώσει κίνητρα στις νεαρές γυναίκες να κάνουν παιδιά.

Πολλές, ωστόσο, αποθαρρύνονται από το υψηλό κόστος φροντίδας των παιδιών, τις ανησυχίες για την ασφάλεια της εργασίας και τις μελλοντικές προοπτικές τους, καθώς η ανάπτυξη στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου επιβραδύνεται.

Η Κίνα εφάρμοσε της αυστηρή πολιτική του ενός παιδιού από το 1979 μέχρι το 2015 για να μειώσει τον πληθυσμό της. Όταν οι οικογένειες περιορίζονταν στο να αποκτήσουν ένα παιδί, πολλές επέλεξαν να κρατήσουν αγόρια, τα οποία παραδοσιακά προορίζονται να γίνουν οι κύριοι φροντιστές των οικογενειών τους, και δώσουν τα κορίτσια για υιοθεσία.

Η κίνηση της Κίνας να σταματήσει τις διεθνείς υιοθεσίες έρχεται αφότου η Ολλανδία τον Μάιο απαγόρευσε στους πολίτες της να υιοθετούν παιδιά από ξένες χώρες. Στη Δανία, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πλέον να υιοθετούν παιδιά από το εξωτερικό, αφού η μοναδική υπηρεσία υιοθεσίας ανακοίνωσε ότι σταματά τη λειτουργία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

