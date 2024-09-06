Η πτήση UK27 από τη Βομβάη προς Φρανκφούρτη πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση για λόγους ασφαλείας στο Ερζερούμ της ανατολικής Τουρκίας.

Όπως έγινε γνωστό, ο εναέριος χώρος του Ερζερούμ έχει κλείσει για πτήσεις, καθώς πυροτεχνουργοί έχουν μπει στο αεροπλάνο και διεξάγουν έρευνα.

Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του Ερζερούμ Mustafa Çiftçi δήλωσε ότι "Ομάδες εμπειρογνωμόνων εξετάζουν το αεροπλάνο. Ο εναέριος χώρος του Ερζερούμ έκλεισε για πτήσεις. 247 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο".

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν, κλιμάκια της AFAD, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στάλθηκαν στο αεροδρόμιο μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου.

Όπως έγινε γνωστό, οι επιβάτες του αεροπλάνου απομακρύνθηκαν και ξεκίνησε λεπτομερής έρευνα στο τμήμα καμπίνας και φορτίου.

Πηγή: skai.gr

