Η Τουρκία καταδίκασε σήμερα τη «δολοφονία» στη Δυτική Όχθη μιας φιλοπαλαιστίνιας ακτιβίστριας, με διπλή αμερικανική και τουρκική υπηκοότητα, λέγοντας ότι η γυναίκα σκοτώθηκε από «ισραηλινούς κατοχικούς στρατιώτες».

«Με βαθιά λύπη λάβαμε γνώση ότι η πολίτης της χώρας μας, η Αϊσένουρ Εζγκί Εβγκί σκοτώθηκε από Ισραηλινούς κατοχικούς στρατιώτες στην πόλη Ναμπλούς (...) Καταδικάζουμε αυτή τη δολοφονία που διέπραξε η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Φουάντ Ναφάα, διοικητής του νοσοκομείου Ραφίντια στη Ναμπλούς, δήλωσε νστο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείου ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από πυρά. «Προσπαθήσαμε να της κάνουμε ανάνηψη, αλλά δυστυχώς πέθανε», είπε.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αναζητούν «επειγόντως» περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατο αυτής της ακτιβίστριας.

«Το Ισραήλ προσπαθεί να εκφοβίσει όποιον έρχεται να βοηθήσει τους Παλαιστινίους και αγωνίζεται ειρηνικά κατά της γενοκτονίας» υπογράμμισε η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, καταγγέλλοντας ένα «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Νωρίτερα σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε πως μια Αμερικανίδα υπήκοος, που συμμετείχε σε μια διαδήλωση κατά της επέκτασης εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπέκυψε στα τραύματά της, έπειτα από πυροβολισμό στο κεφάλι της από Ισραηλινούς στρατιώτες

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι εξετάζει το δημοσίευμα.

Η αμερικανική πρεσβεία δεν έχει προβεί προς το παρόν σε σχόλιο.

Το WAFA μετέδωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας πορείας διαμαρτυρίας από ακτιβιστές στην Μπεϊτά, μια πόλη κοντά στην πόλη Ναμπλούς που έχει βιώσει επανειλημμένες επιθέσεις από εποίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.