Τουρκικό «όχι» στα σχέδια Τραμπ για τη Γάζα

Μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους του τουρκικού πρακτορείου Αναντολού, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αξιολόγησε τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Χαρακτήρισε «σκανδαλώδες» το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και τόνισε ότι «Το θέμα της απέλασης είναι κάτι που ούτε η περιοχή ούτε εμείς μπορούμε να δεχθούμε. Είναι λάθος να το φέρουμε ακόμα και για συζήτηση». Ο Φιντάν τόνισε ότι η χώρα του «είναι εναντίον όλων των πρωτοβουλιών που προσπαθούν να αποκλείσουν τον λαό της Γάζας από την εξίσωση» και συμπλήρωσε «Βλέπουμε ότι ο κόσμος κινείται προς έναν νόμο της ζούγκλας, όπου ο καθένας εφαρμόζει τη φιλοσοφία του "το κάνω γιατί είμαι δυνατός", χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των άλλων», ένας σαφής υπαινιγμός για την πολιτική Τραμπ.



Χθες ο Χακάν Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του στην Άγκυρα δήλωσαν κατηγορηματικά αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια εκδίωξης των Παλαιστινίων από τα πατρογονικά τους εδάφη. Αυτή η έννοια παραβιάζει τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και την ανθρώπινη συνείδηση.

Τον Απρίλιο στην Τουρκία ο Κ. Μητσοτάκης

Στη σημερινή δημοσιογραφική ενημέρωση ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε το θέμα της επόμενης ελληνοτουρκικής συνάντησης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν τον Απρίλιο στην Τουρκία, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου.

