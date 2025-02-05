Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την έναρξη έρευνας κατά της πλατφόρμας online πώλησης ρούχων Shein, λόγω των υποψιών για παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία των καταναλωτών.

Η εταιρεία Shein θεωρείται σύμβολο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ακροτήτων της φτηνής μόδας. Ωστόσο, υποσχέθηκε να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες που έχουν εκφρασθεί.

Για την πλατφόρμα, που δημιουργήθηκε στην Κίνα το 2012 και έχει έδρα την Σιγκαπούρη, υπάρχουν υποψίες ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα κατά της πώλησης παράνομων προϊόντων που παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε απευθύνει στην Shein σειρά ερωτήσεων για το θέμα.

Η Κομισιόν θα συντονίσει τις έρευνες με το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία τω καταναλωτών (CPC) στο οποίο συμμετέχουν οι αρμόδιες για την προστασία των καταναλωτών υπηρεσίες των χωρών μελών.

Αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν παραβιάσεις, πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν στην Shein από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Στο στόχαστρο και η Temu

Οι ευρωπαϊκές αρχές ερευνούν και άλλη κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, την Temu, για παρόμοιους λόγους.

Στα τέλη του Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε έρευνα κατά της πλατφόρμας για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα κατά της πώλησης παράνομων προϊόντων, ενδεχομένως επικίνδυνων για τους καταναλωτές.

Η πλατφόρμα Temu, που γνωρίζει μεγάλη διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά λόγω της στρατηγικής των εξαιρετικά χαμηλών τιμών, είναι η διεθνής εκδοχή του κινεζικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Pinduoduo, που δημιουργήθηκε το 2015. Προτείνει μία τεράστια επιλογή προϊόντων σε εξευτελιστικές τιμές: ρούχα, παιγνίδια, διακόσμηση, εργαλεία, γκάτζετ...

Η Temu συγκεντρώνει 75 εκατομμύρια χρήστες μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ξεπερνώντας το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να υπαχθούν στο ενισχυμένο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

