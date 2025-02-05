Κατηγορητήριο συντάχθηκε εναντίον του δημάρχου του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ζητώντας ποινή φυλάκισης από 2 χρόνια και 8 μήνες έως 7 χρόνια και 4 μήνες.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορείται για αδικήματα της «στόχευσης ανθρώπων που αγωνίζονται κατά της τρομοκρατίας», «εξύβρισης» και «απειλής» λόγω των δηλώσεων που έκανε για τον Γενικό Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ και την οικογένειά του.

Επιπλέον, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 53 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα ορίζει ότι «ως νομική συνέπεια της καταδίκης σε φυλάκιση για έγκλημα που διαπράχθηκε εκ προθέσεως, το άτομο στερείται της δυνατότητας ανάληψης μόνιμου ή προσωρινού δημόσιου καθήκοντος ή εκλογής». Ζητήθηκε η εφαρμογή του άρθρου.

Το κατηγορητήριο στάλθηκε στο ανώτατο ποινικό δικαστήριο για αξιολόγηση. Ο έλεγχος του δικαστικού συμβουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το Anadolu, σημειώθηκε στο κατηγορητήριο ότι η έρευνα ξεκίνησε αυτεπάγγελτα αφού διαπιστώθηκε ότι οι δηλώσεις που έκανε ο Ιμάμογλου προς τον Γενικό Εισαγγελέα Ακίν Γκιουρλέκ σε ομιλία του σε πάνελ στο οποίο συμμετείχε, περιείχαν εγκληματικό περιεχόμενο.

Υπενθυμίζεται στο κατηγορητήριο ότι ο Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος επί του παρόντος υπηρετεί ως γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, έχει διατελέσει στο παρελθόν ως πρόεδρος, ποινικός δικαστής και αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης σε ανώτατα ποινικά δικαστήρια που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση εγκλημάτων τρομοκρατίας.

Με την προσοχή εστιασμένη στο γεγονός ότι ο Ακίν Γκιουρλέκ απειλήθηκε με τη δημοσίευση των σαφών στοιχείων ταυτότητάς του και της φωτογραφίας του σε διάφορα μέσα Τύπου και σε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρομοκρατικών οργανώσεων, το κατηγορητήριο ανέφερε ότι ο Ιμάμογλου διέπραξε το έγκλημα της «στόχευσης ατόμων που συμμετείχαν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας» στοχοποιώντας τον Ακίν Γκιουρλέκ με την εν λόγω ομιλία.

Πηγή: skai.gr

