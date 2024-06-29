Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε το Σάββατο ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος στις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ σχετικά με τον πόλεμο της Γάζας.

Η παλαιστινιακή ομάδα είναι έτοιμη να «αντιμετωπίσει θετικά» οποιαδήποτε πρόταση κατάπαυσης του πυρός που τερματίζει τον πόλεμο, είπε ο Χαμντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Βηρυτό.

Πηγή: skai.gr

