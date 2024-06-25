Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο δέκα μελών της οικογένειας του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, τα οποία σκοτώθηκαν από πλήγμα του ισραηλινού στρατού χθες τη νύχτα σε καταυλισμό προσφύγων στην πόλη της Γάζας.

Στον καταυλισμό Σάτι (Παραλία), έναν από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας, βομβαρδίστηκε και το σπίτι που στεγάζονταν μέλη της οικογένειας του πολιτικού αρχηγού της Χαμάς, ο οποίος έχει την έδρα του στο Κατάρ, καθώς και ένα σχολείο που λειτουργούσε ως καταφύγιο αμάχων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν άλλα 16 άτομα.

Ismail Haniyeh's 10 family members martyred in Israeli Airstrikes

The Israeli occupying regime's air force conducted an airstrike on the residence of Ismail Haniyeh, the head of Hamas' political office, in northern Gaza last night. Tragically, this attack resulted in the loss of… pic.twitter.com/3LWDBBmt8q — Hurriyat Radio English (@HurriyatEN) June 25, 2024

Στον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν μία από τις αδελφές του καθώς και άλλοι συγγενείς.

«Ένας αριθμός μαρτύρων εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι η αδελφή του αρχηγού της Χαμάς, η Ζαχρ Χανίγια, είναι μεταξύ των νεκρών από το πλήγμα στον καταυλισμό του Σάτι.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera Arabic, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των νεκρών είναι επίσης ο γιος της Ζαχρ, Ναχάντ, η σύζυγός του, Ιμάν και τα έξι παιδιά τους: Mohammed, Ismail, Moamen, Zohar, Shahad και Amal.

⚠Nine family members of #Hamas leader Ismail #Haniyeh died in western #Gaza after #IDF attack



As Al Jazeera Arabic reports, citing local media, among the dead are Haniya's sister, her son Nahad, his wife Iman and their six children: Mohammed, Ismail, Moamen, Zohar, Shahad and… pic.twitter.com/0EbtlUghqj — News.Az (@news_az) June 25, 2024

Κάποιοι φέρεται να είναι ακόμα θαμμένοι κάτω από ερείπια.

🔴 ISRAEL EN GUERRE: Tsahal élimine la soeur d'Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, dans le quartier de Shati à Gaza ainsi que 13 autres membres de sa famille.

- Zahr Abdel Salam Haniyeh (la mère de Nahed)

-Nahed Ghazi Haniyeh

- Son épouse, Iman Ahmed Haniyeh… pic.twitter.com/1vNZ2hM97Y — Jonathan Serero (@sererojonathan) June 25, 2024

«Δυσκολευόμαστε να βρουμε τα θύματα επειδή δεν έχουμε εξοπλισμό και καύσιμα» είπε ο Μαχμούντ Μπασάλ

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχουν και τραυματίες.

Τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ-Άχλι της Γάζας.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο δομές «που χρησιμοποιούνταν από τρομοκράτες της Χαμάς στο Σάτι και το Ντάραζ Τούφαχ στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι τρομοκράτες επιχειρούσαν μέσα από σχολικά συγκροτήματα που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς ως ασπίδα για τις τρομοκρατικές δραστηριότητές της», αναφέρεται στη δήλωση των ενόπλων δυνάμεων IDF.

