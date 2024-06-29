Η Αλίς Βάιντελ και ο Τίνο Χρουπάλα επανεξελέγησαν σήμερα στην ηγεσία της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) από το συνέδριο του κόμματος, το οποίο πραγματοποιείται στο Έσεν. Χωρίς αντίπαλες υποψηφιότητες, η κυρία Βάιντελ εξασφάλισε το 79,9% των ψήφων, ενώ ο κ. Χρουπάλα το 82,7%. Οι δύο συμπρόεδροι ανανέωσαν τη θητεία τους για τα επόμενα δύο χρόνια. Λίγο πιο μακριά, περίπου 45.000 άνθρωποι διαδήλωσαν εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη διοργάνωση του συνεδρίου στην πόλη τους.

Μιλώντας ενώπιον των 600 συνέδρων, η Αλίς Βάιντελ επέκρινε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι έχει οδηγήσει σε αποβιομηχάνιση της χώρας, η οποία, όπως είπε, «έχει καταντήσει φάρμα για πόνυ». Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό, τόνισε ότι, εάν κυβερνούσε η AfD, θα καταργούσε τον νόμο περί ιθαγένειας που μόλις τέθηκε σε ισχύ, αλλά και τον νόμο περί αυτοπροσδιορισμού σχετικά με το φύλο και το όνομα. Σχετικά με τις πρόσφατες ευρωεκλογές, η αρχηγός έκανε λόγο για «εξαιρετικό αποτέλεσμα», τάχθηκε κατά της «αναδιανομής» χρημάτων των φορολογουμένων στα υπερχρεωμένα κράτη-μέλη της ΕΕ και προειδοποίησε κατά της ενδεχόμενης ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τίνο Χρουπάλα από την πλευρά του ζήτησε περισσότερο επαγγελματισμό από τα στελέχη του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η AfD θα μπορούσε στις ευρωεκλογές να πάρει ποσοστό 20% αντί για 15,9% και τόνισε ότι σκοπός είναι η διακυβέρνηση. «Θέλουμε να κυβερνήσουμε - πρώτα στα ανατολικά, μετά στα δυτικά και τελικά στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση», δήλωσε.

Στο περιθώριο των διαδηλώσεων κατά της AfD σημειώθηκαν βίαια επεισόδια μεταξύ αυτονομιστών και της αστυνομίας, με αποτέλεσμα 11 αστυνομικοί να τραυματιστούν και δεκάδες άτομα να συλληφθούν, ενώ πολλοί από τους συνέδρους χρειάστηκαν αστυνομική συνοδεία προκειμένου να μεταβούν στον χώρο του συνεδρίου. Ο δήμαρχος του Έσεν Τόμας Κούφεν (CDU) τόνισε ότι στην πόλη «δεν υπάρχει χώρος για μίσος» και πρόσθεσε ότι «σήμερα θέλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας, την ελευθερία, τη διαφορετικότητα και την ανεκτικότητα και να πάρουμε ξεκάθαρη θέση ενάντια στον αποκλεισμό και τον εξτρεμισμό, καθώς σε περιόδους που οι φωνές εκείνων που απορρίπτουν ανοιχτά τη δημοκρατία μας και την ελεύθερη κοινωνία μας γίνονται όλο και πιο δυνατές, είναι καλό να βλέπουμε τόσους πολλούς ανθρώπους να στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα». Στο ίδιο πνεύμα, η πρόεδρος της Συνόδου της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας 'Αννα-Νικόλ Χάινριχ κάλεσε τους πολίτες «να υπερασπιστούν μια ανοιχτή, ανεκτική και δίκαιη κοινωνία και να αντιταχθούν αποφασιστικά στους εχθρούς της δημοκρατίας», ενώ, απευθυνόμενη στα μέλη της AfD, δήλωσε: «Προς όλους τους δεξιούς εξτρεμιστές, όλους τους φασίστες, τους αξιωματούχους της AfD εδώ στο Έσεν σήμερα: Η ανοχή είναι σημαντική, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα επιτρέπονται. Όταν πρόκειται για ρητορική μίσους κατά των ανθρώπων, ρατσισμό, αντισημιτισμό και queer εχθρότητα, η συζήτηση έχει τελειώσει. Το μίσος δεν είναι γνώμη».

Πηγή: skai.gr

