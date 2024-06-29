Ουκρανία: Έξι άμαχοι νεκροί από ρωσική επίθεση στην Ζαπορίζια

Έξι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν από μια ρωσική επίθεση σήμερα στην πόλη Βιλνιάνσκ, στην ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.
«Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην πόλη Βιλνιάνσκ (...) Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και οκτώ κάτοικοι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Φεντόροφ.
«Υποδομές ζωτικής σημασίας, ένα κατάστημα και κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», συμπλήρωσε.
