Ουκρανία: Έξι άμαχοι νεκροί από ρωσική επίθεση στην Ζαπορίζια

Έξι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν από μια ρωσική επίθεση σήμερα στην πόλη Βιλνιάνσκ, στην ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

«Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην πόλη Βιλνιάνσκ (...) Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και οκτώ κάτοικοι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Φεντόροφ.

«Υποδομές ζωτικής σημασίας, ένα κατάστημα και κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

