Η Χαμάς έλαβε την ισραηλινή απάντηση στην πρόταση του Στιβ Γουίτκοφ για εκεχειρία στη Γάζα ανέφερε αξιωματούχος της τρομοκρατικής οργάνωσης. Είναι σαφές, υποστήριξε, ότι η ισραηλινή απάντηση επιδιώκει ουσιαστικά να ενισχύσει την κατοχή στον θύλακα.

Η απάντηση, τόνισε, δεν ικανοποιεί καμία από τις δίκαιες και νόμιμες απαιτήσεις του λαού μας.

Παρόλα αυτά, η ηγεσία της Χαμάς αξιολογεί διεξοδικά τη νέα πρόταση, διευκρίνισε ο αξιωματούχος της οργάνωσης.

Η Χαμάς σε ανακοίνωσή της έχει ανακοινώσει ότι συμφώνησε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, σχετικά με ένα «γενικό πλαίσιο» για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η πρόταση προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και την απελευθέρωση 10 ομήρων. Η Χαμάς θα πρέπει επίσης να παραδώσει τα πτώματα 18 απαχθέντων, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση Παλαιστινίων από ισραηλινές φυλακές. Εάν κατά το διάστημα της εκεχειρίας Ισραήλ και Χαμάς καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, θα απελευθερωθούν και οι υπόλοιποι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα. Με βάση το προτεινόμενο σχέδιο, τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα θα αναλάβουν εκ νέου τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς οργανώσεις αρωγής.

