Επικοινωνία Φιντάν-Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συζήτησε την Πέμπτη τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με αξιωματούχους του πολιτικού γραφείου της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή που επικαλείται το Reuters.

Η πηγή πρόσθεσε ότι ο Φιντάν μίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, για να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

