Επικοινωνία Φιντάν-Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

O Φιντάν μίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ Αλ Θάνι, για τις εξελίξεις σε Γάζα και Συρία

Χακάν Φιντάν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συζήτησε την Πέμπτη τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με αξιωματούχους του πολιτικού γραφείου της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή που επικαλείται το Reuters.

Η πηγή πρόσθεσε ότι ο Φιντάν μίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, για να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χακάν Φιντάν Χαμάς Λωρίδα της Γάζας Κατάρ
