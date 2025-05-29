Γάζα: Η πρόταση Γουίτκοφ περιλαμβάνει περιορισμένη απόσυρση των IDF νέα διανομή βοήθειας

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, παρουσίασε στο Ισραήλ και τη Χαμάς μια τροποποιημένη έκδοση του σχεδίου του για την επίτευξη μερικής συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων και εκεχειρίας, δήλωσε την Πέμπτη μια πηγή στην The Jerusalem Post.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πηγή, η τροποποιημένη πρότασή του θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων. Η απελευθέρωση ομήρων θα πραγματοποιηθεί σε δύο γύρους.

Η πρόταση περιλαμβάνει τέσσερα επιπλέον βασικά σημεία.

Το πρώτο σημείο είναι η παράδοση 18 νεκρών ομήρων μαζί με την απελευθέρωση εννέα ζωντανών. Δεν διευκρινίστηκε πότε θα παραδοθούν οι σοροί. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά, η πρόταση θα προβλέπει την απελευθέρωση 27 από τους υπόλοιπους 58 ομήρους που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

Επιπλέον, και οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν σε μια 60ήμερη εκεχειρία. Στην πρόταση διευκρινίζεται ότι στο τέλος αυτής της περιόδου, το Ισραήλ μπορεί να επαναλάβει τις μάχες εάν το επιθυμεί ή να παρατείνει την εκεχειρία εάν έχουν ξεκινήσει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσυρθούν, και η διανομή της βοήθειας θα αλλάξει κατά τη διάρκεια της προσωρινής εκεχειρίας.

Τέλος, οι ΙDF θα αποσυρθούν από πρόσφατα καταληφθείσες περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας και η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας θα επιστρέψει στα Ηνωμένα Έθνη.



