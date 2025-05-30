Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς δήλωσε απόψε ότι η νέα πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία αποδέχθηκε η κυβέρνηση του Ισραήλ, δεν ικανοποιεί το ισλαμιστικό κίνημα.

Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, με απώτερο στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που εισέρχεται σήμερα στην 602η ημέρα του, δεν έχουν καρποφορήσει.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο απεσταλμένος (Στιβ) Γουίτκοφ και ο πρόεδρος (Τραμπ) υπέβαλαν στη Χαμάς πρόταση για κατάπαυση του πυρός, την οποία έχει εγκρίνει το Ισραήλ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον.

Ένας εκ των εξόριστων ηγετών της Χαμάς, ο Μπάσεμ Ναΐμ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αμερικανική πρόταση δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κινήματος, καθώς ουσιαστικά «συνεπάγεται διαιώνιση της κατοχής, συνέχιση των δολοφονιών και του λιμού». «Αυτή η πρόταση δεν ικανοποιεί κανένα από τα αιτήματα του λαού μας, κυρίως για τον τερματισμό του πολέμου και του λιμού», επέμεινε ο Μπάσεμ Ναΐμ και συμπλήρωσε πως η ηγεσία της Χαμάς εξετάζει την απάντηση που θα δώσει.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η πρόταση προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και την απελευθέρωση 10 ομήρων. Η Χαμάς θα πρέπει επίσης να παραδώσει τα πτώματα 18 απαχθέντων, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση Παλαιστινίων από ισραηλινές φυλακές. Εάν κατά το διάστημα της εκεχειρίας Ισραήλ και Χαμάς καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, θα απελευθερωθούν και οι υπόλοιποι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα. Με βάση το προτεινόμενο σχέδιο, τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα θα αναλάβουν εκ νέου τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς οργανώσεις αρωγής.

Πηγή: skai.gr

