«Η δολοφονία ανώτερου διοικητή της Χαμάς από το Ισραήλ απειλεί τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας στη Γάζα», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της οργάνωσης, καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απαιτήσει από το Τελ Αβίβ να συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας.

Χιλιάδες υποστηρικτές της Χαμάς συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης της Γάζας για την κηδεία του ανώτερου διοικητή Ράεντ Σαέντ και τριών συνεργατών του, οι οποίοι σκοτώθηκαν το Σάββατο.

Οι πενθούντες φώναζαν συνθήματα όπως «Οι μάρτυρες είναι αγαπητοί στον Θεό» και μετέφεραν τις σορούς σε φέρετρα καλυμμένα με πράσινες σημαίες της Χαμάς, σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες επιδείξεις παρουσίας της οργάνωσης από τότε που τέθηκε σε ισχύ στη Γάζα, τον Οκτώβριο, η εκεχειρία με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Χαλίλ αλ-Χάγια, που ζει στην εξορία, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Σαέντ, πρόκειται για τη σημαντικότερη στοχευμένη δολοφονία ανώτερου στελέχους της Χαμάς από την έναρξη της εκεχειρίας.

«Οι συνεχιζόμενες ισραηλινές παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας… και οι τελευταίες δολοφονίες που στόχευσαν τον Σαέντ και άλλους απειλούν τη βιωσιμότητα της συμφωνίας», δήλωσε ο Χάγια.

«Καλούμε τους διαμεσολαβητές και ιδίως τον κύριο εγγυητή, την αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να εργαστούν ώστε να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σεβαστεί και να τηρήσει την εκεχειρία».

Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τη μισή Γάζα

Πηγές της Χαμάς περιέγραψαν τον Σαέντ ως τον υπαρχηγό της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, μετά τον Ιζελντίν Αλ-Χαντάντ. Το Ισραήλ αναφέρει ότι ο Σαέντ ήταν ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Η Χαμάς δεν έχει κατονομάσει συνολικό αρχηγό από τότε που το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της οργάνωσης, Γιαχία Αλ-Σινουάρ, το 2024. Έκτοτε, η οργάνωση διοικείται από ένα πενταμελές ανώτατο ηγετικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει και ο Χάγια.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε έλεγχο του ανατολικού μισού της Γάζας, ενώ η Χαμάς έχει επαναβεβαιώσει τον έλεγχό της στο δυτικό τμήμα, όπου ζει σχεδόν το σύνολο των περισσότερων από 2 εκατομμύρια κατοίκων του θύλακα, μέσα στα ερείπια. Οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει στα επόμενα βήματα. Το Ισραήλ απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον αποκλεισμό της από κάθε μελλοντική διοίκηση της Γάζας. Η Χαμάς δηλώνει ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα της και ζητά την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, με εξουσιοδότηση του ΟΗΕ, για τη διατήρηση της ειρήνης. Ο Χάγια δήλωσε ότι ο ρόλος της θα πρέπει να περιοριστεί στον διαχωρισμό των δύο πλευρών στα σύνορα της Γάζας, εκτός του εδάφους της.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία εποπτεύει τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, θα φιλοξενήσει στις 16 Δεκεμβρίου στη Ντόχα διάσκεψη με χώρες - εταίρους για τον σχεδιασμό της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Άχμεντ Ζαμζάμ, ανώτερο αξιωματικό της εσωτερικής υπηρεσίας ασφαλείας που διοικείται από τη Χαμάς και είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της συνεργασίας με το Ισραήλ. Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας χαρακτήρισε τους δράστες «συνεργάτες που ενεργούσαν κατόπιν ισραηλινών εντολών» και ανέφερε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε.

