Μακελειό στο Σίδνεϋ

Τουλάχιστον 12 νεκροί από την επίθεση με, όπως όλα δείχνουν, αντισημιτικά κίνητρα σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της πόλης.Ανταπόκριση από το Σίδνεϋ



Το Σίδνεϋ ζει ώρες βαθιάς αναστάτωσης, ενώ ολόκληρη η Αυστραλία παραμένει συγκλονισμένη από την πολύνεκρη τραγωδία, που σημειώθηκε σε δημοφιλές παραλιακό προάστιο της πόλης.

Πηγή: Deutsche Welle

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο ένας από τους δύο δράστες. Ο δεύτερος συνελήφθη τραυματισμένος. Περισσότεροι από δέκα είναι οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί, που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης.Στόχος η εβραϊκή γιορτή ΧανουκάΤο αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε νωρίς το απόγευμα στην παραλία Bondi Beach, την ώρα που πολλοί πολίτες απολάμβαναν το ηλιοβασίλεμα, ανάμεσά τους και πολλοί τουρίστες.Δύο άνδρες άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, με αρκετά από τα θύματα να συμμετέχουν σε κοντινή εβραϊκή γιορτή για τη Χανουκά. Ακολούθησε πανικός, με οικογένειες να τρέχουν για να σωθούν και πολίτες να προσπαθούν να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες.Η υπόθεση διερευνάται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ οι αρχές καλούν σε ψυχραιμία και αποφυγή αντιποίνων. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα και καταδικάζεται απερίφραστα από το σύνολο της αυστραλιανής κοινωνίας.Κατηγορίες από το ΙσραήλΣτο μεταξύ όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε «μια σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό. Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση.Σε ιδιαίτερα σκληρό ύφος αποκάλεσε την επίθεση «αποτέλεσμα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για "Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα», τόνισε ο Σάαρ.

