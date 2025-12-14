Ο επικεφαλής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο ανώτερος διοικητής της παλαιστινιακής οργάνωσης Ραάντ Σαάντ σκοτώθηκε χθες Σάββατο από ισραηλινό πλήγμα.

Πρόκειται για την πρώτη δολοφονία τόσο υψηλόβαθμου στελέχους της Χαμάς αφότου τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο.

"Με δεδομένες τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις (της εκεχειρίας), περιλαμβανομένης της πρόσφατης δολοφονίας ενός διοικητή της Χαμάς (του Ραάντ Σαάντ) μόλις χθες, καλούμε τους μεσολαβητές και κυρίως την αμερικανική κυβέρνηση και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ως βασικό εγγυητή της συμφωνίας, να αναγκάσουν το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία εκεχειρίας και να την εφαρμόσει", τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο αλ Χάγια.

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Σαάντ, "έναν από τους αρχιτέκτονες" της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε πλήγμα που εξαπέλυσε εναντίον οχήματος στην πόλη της Γάζας.

Σε κοινή τους ανακοίνωση ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσαν ότι ο Σαάντ στοχοθετήθηκε σε απάντηση για επίθεση της Χαμάς, κατά την οποία ένας εκρηκτικός μηχανισμός τραυμάτισε δύο στρατιώτες νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Από το ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 25, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Ισραηλινός αξιωματούχος του στρατού χαρακτήρισε χθες τον Σαάντ υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που βοήθησε στη δημιουργία και την εξέλιξη του δικτύου παραγωγής όπλων της οργάνωσης.

"Τους τελευταίους μήνες εργαζόταν για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων της Χαμάς και την κατασκευή όπλων, μια κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας", υπογράμμισε ο αξιωματούχος.

Πηγές της Χαμάς έχουν τον Σαάντ χαρακτηρίσει δεύτερο στην ιεραρχία της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ.

Συγγενείς του Σαάντ είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατό του μιλώντας στο AFP ήδη από χθες και είχαν επισημάνει ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.