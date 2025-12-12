Δύο μήνες μετά την επιβολή της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, η Γάζα βρίσκεται «κολλημένη» στην πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ. Το έδαφός της είναι διαιρεμένο μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, ο λαός της εξακολουθεί να είναι εκτοπισμένος και περιβάλλεται από ερείπια, σημειώνει το BBC.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν πλημμυρίσει τα στρατόπεδα και έχουν οδηγήσει στην κατάρρευση αρκετών κτιρίων, καθώς μια ισχυρή χειμερινή καταιγίδα σαρώνει τη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 800.000 κάτοικοι της Γάζας κινδυνεύουν από τις πλημμύρες.

Αδιέξοδο

Τα σχέδια για νέα σπίτια -και νέα κυβέρνηση- παραμένουν σε εκκρεμότητα στο επόμενο στάδιο της ειρηνευτικής συμφωνίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση του τελευταίου αγνοούμενου ομήρου του Ισραήλ, Ραν Γβίλι.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιμένει ότι η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει όλους τους ομήρους του Ισραήλ -ζωντανούς και νεκρούς- προτού οι δύο πλευρές προχωρήσουν στο επόμενο, πιο δύσκολο στάδιο της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, οι επανειλημμένες έρευνες στα ερείπια της Γάζας δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής κανένα αποτέλεσμα. Ο Γβίλι συνελήφθη κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου –ένας αστυνομικός, ο οποίος πήγε να υπερασπιστεί το κοντινό κιμπούτς Αλουμίν.

Οι γονείς του, Τάλικ και Ιτζίκ, ενημερώθηκαν πέρσι ότι δεν είχε επιβιώσει.

Ο δρόμος προς το σπίτι τους στο Mεϊτάρ, στο νότιο Ισραήλ, είναι γεμάτος με πανό που του αποτίουν φόρο τιμής, ενώ δίπλα τους κυματίζουν οι κίτρινες σημαίες της μνήμης για τους ομήρους του Ισραήλ.

«Μας έκλεψαν το παιδί μας, το έκλεψαν», είπε στο BBC η μητέρα του.

«Ξέρουν πού βρίσκεται», είπε ο πατέρας του «Απλά προσπαθούν να τον κρύψουν ή να τον κρατήσουν. Παίζουν μαζί μας».

Πιστεύουν ότι η Χαμάς θέλει να κρατήσει τον γιο τους ως ασφαλιστική δικλείδα ενάντια σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, αφού επέστρεψε όλους τους άλλους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς.

Σε απάντηση, ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι οι ισχυρισμοί τους ήταν αναληθείς και ότι το Ισραήλ προσπαθούσε να αποφύγει την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ωστόσο, χωρίς κανένα ίχνος από το πτώμα του και με την πίεση από την Ουάσινγκτον να αυξάνεται, οι γονείς του λένε ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να προχωρήσει στη δεύτερη φάση πριν βρεθεί ο γιος τους.

«Όλοι στην ισραηλινή κυβέρνηση μας λένε: «Όχι, δεν προχωράμε στο δεύτερο στάδιο μέχρι να επιστρέψει ο Ραν». Αυτή είναι η υπόσχεσή τους», προσθέτει ο πατέρας του.

Πολλοί στο Ισραήλ πιστεύουν ότι θα ήταν πολιτικά δύσκολο για τον Νετανιάχου να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων προς τα σύνορα της Γάζας, αν έστω και ένας όμηρος εξακολουθεί να αγνοείται στη Γάζα.

Ο χρόνος «τελειώνει»

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς αντιμετωπίζουν δύσκολες παραχωρήσεις στο επόμενο στάδιο της συμφωνίας. Για τη Χαμάς, αυτό σημαίνει παράδοση των όπλων και της εξουσίας. Για το Ισραήλ, παράδοση της ασφάλειας σε μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης.

Και αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο οι ηγέτες και των δύο πλευρών μπορεί να διστάζουν, λέει ο συνταξιούχος στρατηγός Ισραήλ Ζιβ, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Επιχειρήσεων του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν το ίδιο συμφέρον να μην προχωρήσουν τόσο γρήγορα στο δεύτερο στάδιο», σημείωσε. «Η Χαμάς δεν θέλει να χάσει τον έλεγχο, και η ισραηλινή πλευρά, για πολιτικούς λόγους, προτιμά επίσης να παραμείνει στη Γάζα, καθώς κανείς δεν θέλει να εξηγήσει στους οπαδούς του ότι πρέπει να αποσυρθεί».

Υποστηρίζει ότι ο Τραμπ είναι ο μόνος που μπορεί να αναγκάσει τις δύο πλευρές να προχωρήσουν, και ότι ο χρόνος τελειώνει.

«Πιστεύω ότι αν περιμένουμε, μπορεί να χάσουμε την ευκαιρία, επειδή η Χαμάς αναδιοργανώνεται και ανακτά τη δύναμή της», εξήγησε. «Πρέπει να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να προχωρήσουμε με αυτό το σχέδιο, επειδή η διατήρηση της κατάστασης ως έχει είναι το χειρότερο σενάριο», πρόσθεσε.

Η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς –με τρόπο που θα είναι αποδεκτός και από τις δύο πλευρές– θεωρείται το πρώτο μεγάλο εμπόδιο. Χωρίς αυτό, είναι απίθανο οι ξένες δυνάμεις να στείλουν στρατεύματα για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της Λωρίδας και να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση στις περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Νετανιάχου εξέφρασε σκεπτικισμό ως προς το ενδεχόμενο ξένες χώρες να εξασφαλίσουν την ασφάλεια.

«Οι φίλοι μας στην Αμερική θέλουν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια διεθνή δύναμη που θα αναλάβει το έργο», είπε. «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένα καθήκοντα που μπορεί να αναλάβει αυτή η δύναμη. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα, και ίσως δεν μπορούν να κάνουν το κύριο έργο, αλλά θα δούμε», τόνισε.

Ο Τραμπ ανυπομονεί να προχωρήσει γρήγορα

Η Γάζα είναι επί του παρόντος χωρισμένη σε δύο μέρη από την «κίτρινη γραμμή» που σηματοδοτεί τα όρια των ισραηλινών δυνάμεων στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού αναφέρθηκε πρόσφατα σε αυτήν ως «νέα συνοριακή γραμμή», προκαλώντας κατηγορίες ότι το Ισραήλ σηματοδοτεί την πρόθεσή του να παραμείνει εκεί μακροπρόθεσμα.

Βασικά ζητήματα, όπως ο τρόπος αποστρατιωτικοποίησης της Χαμάς, αναμένεται να συζητηθούν σε συνάντηση μεταξύ του Νετανιάχου και του Τραμπ στη Φλόριντα αργότερα αυτό το μήνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ –ο οποίος έχει ήδη μεσολαβήσει για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και έχει προωθήσει το ειρηνευτικό του σχέδιο μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ– έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να προχωρήσει η διαδικασία.

Αυτή την εβδομάδα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ανακοινώσει τα μέλη του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στις αρχές του επόμενου έτους. «Θα είναι ένα από τα πιο θρυλικά συμβούλια που έχουν υπάρξει ποτέ... Όλοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό», είπε.

Υπάρχουν επίσης ευρέως διαδεδομένες αναφορές ότι, υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, το Ισραήλ αρχίζει τις εργασίες απομάκρυνσης των ερειπίων, σε προετοιμασία για ένα νέο πρόγραμμα προσωρινής στέγασης στην περιοχή της Ράφα, που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέες κατοικίες θα μπορούσαν να προσφέρουν στέγη σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Γάζας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι διατεθειμένοι να περάσουν σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και να υποβληθούν σε ελέγχους για τυχόν συνδέσεις με τη Χαμάς.

Κάποιοι το βλέπουν ως μέρος ενός σχεδίου για να προσελκύσουν τους κατοίκους της Γάζας στις περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ, προκειμένου να απομονώσουν τη Χαμάς. Ένας μικρός αριθμός ανθρώπων έχει ήδη περάσει σε αυτές τις περιοχές, σε στρατόπεδα που έχουν δημιουργηθεί από ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ισραήλ.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι της Γάζας –ακόμη και εκείνοι που δεν θέλουν τη Χαμά – δηλώνουν ότι αρνούνται να ζήσουν υπό τον έλεγχο του Ισραήλ.

Είναι μια γεύση από ένα εναλλακτικό μέλλον για τη Γάζα, αν αποτύχει αυτό το δεύτερο στάδιο του σχεδίου του Τραμπ. Ένα μέλλον όπου η Γάζα, που είναι ήδη διαιρεμένη, θα διαιρεθεί ακόμα περισσότερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.