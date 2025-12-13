Το Ισραήλ εξουδετέρωσε σήμερα τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ραέντ Σαΐντ με στοχευμένο πλήγμα στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ που επικαλούνται πηγές.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αραβικά ΜΜΕ, ο διοικητής της Χαμάς επέβαινε σε όχημα σε δυτική συνοικία στην Πόλη της Γάζας, όταν δέχθηκε συντριπτικό πλήγμα από ισραηλινό drone.

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, στην ισραηλινή επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίαστηκαν άλλα 25.

Η Χαμάς δεν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Σαΐντ, ωστόσο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν ο συγκεκριμένος διοικητής της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ιεραρχία της Χαμάς, ο Ραέντ Σαΐντ ήταν ο δέυτερος τη τάξει στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης, μετά τον Izz eldeen Al-Hadad. Ο Σαΐντ ήταν επικεφαλής της ταξιαρχίας στην πόλη της Γάζας.

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει τον τραυματισμό δύο στρατιωτών σε «εκκαθαριστική επιχείρηση» των IDF στην πόλη της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

