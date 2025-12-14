Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σήμερα ότι μία εκεχειρία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου θα είναι μία δίκαια επιλογή.

Η Ρωσία απαιτεί από το Κίεβο την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεών του από τμήματα των περιοχών του ανατολικού Ντονέτσκ και Λουχάνσκ τα οποία διατηρούν ακόμα υπό τον ελέγχό τους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι παραπάνω επιλογή θα είναι άδικη, προσθέτοντας ότι το ζήτημα των εδαφών παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι πολύ ευαίσθητο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

