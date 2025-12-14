«Τρομερό τρομοκρατικό περιστατικό» χαρακτήρισε την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια της εορταστικής εκδήλωσης «Hanukkah by the Sea», ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αμπλανέζι.

«Πρόκειται για μια στοχευμένη επίθεση κατά των Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χανουκά, που θα έπρεπε να είναι μια ημέρα χαράς, ένας εορτασμός της πίστης. [Είναι] μια πράξη διαβολικού αντισημιτισμού, τρομοκρατίας, που έπληξε την καρδιά του έθνους μας», σημείωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «επίθεση κατά των Εβραίων Αυστραλών είναι επίθεση κατά κάθε Αυστραλού».

My statement on the Bondi shooting attack. pic.twitter.com/LRAbMpcUEm — Anthony Albanese (@AlboMP) December 14, 2025

«Κάθε Αυστραλός απόψε είναι, όπως κι εγώ, συντετριμμένος από αυτή την επίθεση στον τρόπο ζωής μας. Δεν υπάρχει θέση για αυτό το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία στη χώρα μας», δήλωσε ο Αλμπανέζι, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να την εξαλείψει.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: θα την εξαλείψουμε. Μέσα από αυτή τη στυγερή πράξη βίας και μίσους θα αναδειχθεί μια στιγμή εθνικής ενότητας, όπου οι Αυστραλοί, από άκρη σε άκρη, θα αγκαλιάσουν τους συμπολίτες τους εβραϊκής πίστης», ανέφερε χαρακτηστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι «σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε συνδέεται με αυτή την αποτρόπαια πράξη. Οι υπηρεσίες μας θα παράσχουν ουσιαστικές ενημερώσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όταν προκύπτουν (στοιχεία)».

«Το κακό που εξαπολύθηκε σήμερα στην παραλία Μπόνταϊ ξεπερνά τον νου, και το τραύμα και η απώλεια που αντιμετωπίζουν απόψε αυτές οι οικογένειες ξεπερνά τον χειρότερο εφιάλτη οποιουδήποτε», σημείωσε ακόμη ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

