Η Χαμάς φέρεται να ζήτησε την απελευθέρωση του κορυφαίου στελέχους της Φατάχ, Μαρουάν Μπαργούτι, στην πρώτη φάση της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το Sky News Arabia.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι διαμεσολαβητές - συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών - αποδέχθηκαν το αίτημα για τον εξαιρετικά δημοφιλή Παλαιστίνιο ηγέτη να είναι μεταξύ των πρώτων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων, εάν το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνήσουν στο σχέδιο εκεχειρίας που συζητούν εδώ και μήνες.

Ο Μπαργούτι εκτίει τα τελευταία είκοσι χρόνια ισόβια ποινή κάθειρξης στις ισραηλινές φυλακές.

Επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, το Sky News Arabia αναφέρει ότι η Χαμάς ζήτησε την απελευθέρωσή του, καθώς γνωρίζει ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας και βλέπει ότι ο Μπαργούτι θα μπορούσε να αναλάβει τη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας.

Η Χαμάς φέρεται να έχει ζητήσει και πάλι την απελευθέρωση του Μπαγκούτι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τον Μάρτιο.

Σημειώνετα ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ άσκησαν πίεση χθες Πέμπτη στο Ισραήλ και στη Χαμάς να ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, είτε στη Ντόχα ή στο Κάιρο, τις έμμεσες διαπραγματεύσεις για να ξεπεραστούν οι διαφορές τους και να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος διανύει την 308η ημέρα του.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι τρεις χώρες που μεσολαβούν κάλεσαν τα μέρη να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες την ερχόμενη Πέμπτη 15η Αυγούστου, θυμίζοντας πως υπάρχει ήδη συμφωνία-πλαίσιο «στο τραπέζι αυτή τη στιγμή» και απομένει απλά να συμφωνηθούν «οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της».

«Ως μεσολαβητές είμαστε έτοιμοι, αν είναι απαραίτητο, να παρουσιάσουμε τελική πρόταση που θα επιλύει τα ζητήματα της εφαρμογής (σ.σ. ενδεχόμενης συμφωνίας) κατά τρόπο ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των πλευρών», πρόσθεσαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.