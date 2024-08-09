Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ έπληξε το Τόκιο και τις γύρω περιοχές, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, μια ημέρα αφότου η κυβέρνηση εξέδωσε την πρώτη ειδοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο μεγάλου σεισμού.
Η κυβέρνηση νωρίτερα είχε εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρό σεισμό για την πρωτεύουσα και τις επαρχίες Καναγκάουα, Σαϊτάμα, Γιαμανάσι και Σιζουόκα, χωρίς προειδοποίηση για τσουνάμι.
Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στο Τόκιο αμέσως μετά την προειδοποίηση. Το μετρό του Τόκιο σταμάτησε για λίγο τουλάχιστον μία από τις σιδηροδρομικές γραμμές του, αλλά η λειτουργία του επανήλθε γρήγορα.
Οι ζημιές στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, όπως το δυτικό τμήμα του νομού Καναγκάουα, δεν είναι ακόμη σαφείς.
