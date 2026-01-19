Τσεχία: Πυροβολισμοί σε δημαρχείο της πόλης Χρίμπσκα - Νεκροί μια γυναίκα και ο δράστης

Μια γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα και τουλάχιστον τέσσερις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν--ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός της αστυνομίας--στη διάρκεια πυροβολισμών στο δημαρχείο μιας μικρής τσεχικής πόλης, ανακοίνωσε η αστυνομία, που πρόσθεσε ότι σκοτώθηκε και ο δράστης.

Η αστυνομία ανέφερε στο Χ ότι ασφάλισε το κτίριο στην πόλη Χρίμπσκα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων βορείως της Πράγας.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο κίνητρο για την επίθεση.

«Επί του παρόντος, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο μιας γυναίκας και του δράστη», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.