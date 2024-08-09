Στη σύλληψη και ενός τρίτου εφήβου σε σχέση με τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις σε συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη προχώρησαν οι αρχές, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Γκέρχαρντ Κάρνερ δήλωσε ότι ένας 18χρονος με καταγωγή από το Ιράκ συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στη Βιέννη, αφού φέρεται να είχε επαφή με τον κύριο ύποπτο. Ο Κάρνερ ανακοίνωσε τη σύλληψη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε για διαφορετικό ζήτημα την Παρασκευή.

Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα «δίκτυα» των υπόπτων, είπε το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών στο Associated Press την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι έχουν στραφεί στην αξιολόγηση φυσικών και ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Ο 19χρονος βασικός ύποπτος και ένας 17χρονος συνελήφθησαν την Τρίτη, ενώ ανακρίθηκε και ένας 15χρονος που δεν συνελήφθη. Κανένα από τα ονόματά τους δεν δόθηκε στη δημοσιότητα λόγω των αυστριακών νόμων περί απορρήτου.

Αξιωματούχοι δήλωσαν το απόγευμα της Πέμπτης ότι δεν αναζητούνται επιπλέον ύποπτοι χωρίς ωστόσο να προχωρούν σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αρχές λένε ότι οι ύποπτοι φαίνεται να εμπνεύστηκαν τις επιθέσεις από τις οργανώσεις Ισλαμικό Κράτος και Αλ Κάιντα. Οι αρχές βρήκαν υλικά κατασκευής βομβών στο σπίτι του κύριου υπόπτου, ενώ ανακοίνωσαν ότι ο έφηβος ομολόγησε ότι σχεδίαζε «να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους έξω από το χώρο της συναυλίας» χρησιμοποιώντας μαχαίρια ή αυτοσχέδια εκρηκτικά.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο βασικός ύποπτος και ο 18χρονος που συνελήφθησαν την Παρασκευή, είχαν «ορκιστεί πίστη» στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.