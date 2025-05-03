Ένα ακόμη βίντεο που δείχνει έναν τραυματισμένο Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς.

Το βίντεο διαρκεί περισσότερο από τέσσερα λεπτά και δείχνει έναν άνδρα ξαπλωμένο, με το κεφάλι και το αριστερό του χέρι καλυμμένα με επιδέσμους με καφέ κηλίδες.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει το γνησιότητα του βίντεο.

Μιλώντας εβραϊκά με ρωσική προφορά, ο άνδρας αυτοσυστήθηκε ως "κρατούμενος νούμερο 24" και υπαινίχθηκε ότι είχε τραυματιστεί σε ισραηλινό βομβαρδισμό.

Αναφέρεται επίσης στο γεγονός ότι το Ισραήλ θα γιορτάσει σύντομα την επέτειο της ανεξαρτησίας του, υπονοώντας έτσι ότι το βίντεο γυρίστηκε λίγο πριν την 1η Μαΐου, ημέρα κατά την οποία το εβραϊκό κράτος γιόρτασε την 77η επέτειο από την ίδρυσή του στις 15 Μαΐου 1948, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο.

Μετά από μια δίμηνη εκεχειρία με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και εβδομάδες άκαρπων διαπραγματεύσεων για τον τρόπο παράτασής της, το Ισραήλ επανέλαβε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα στις 18 Μαρτίου, με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να λέει ότι η στρατιωτική πίεση είναι ο μόνος τρόπος για να αναγκαστεί η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά.

Από τη λήξη της εκεχειρίας, η Χαμάς έχει δημοσιεύσει πολλά βίντεο με ομήρους.

Όλα αυτά έρχονται καθώς οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου, για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.