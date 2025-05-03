Πέθανε ο Κούρδος πολιτικός διαμεσολαβητής στην έκκληση Οτσαλάν για αφοπλισμό του ΡΚΚ

Πέθανε σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης όπου νοσηλευόταν ο βουλευτής του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM), Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, ο οποίος τους τελευταίους μήνες είχε αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο όσον αφορά τον αφοπλισμό της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ.

Ο Σιρί Σουρεγιά Οντέρ εισήχθη στο νοσοκομείο πριν από 18 ημέρες με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και κατόπιν της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υπεβλήθη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από το νοσοκομείο ως αιτία θανάτου ανακοινώθηκε πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια.

Ο Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, μαζί με τη βουλευτή του ίδιος κόμματος Περβίν Μπουλντάν, είχαν επισκεφθεί το φυλακισμένο στο νησί Ιμραλί της Προποντίδας, ηγέτη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), Αμπντουλάχ Οτσαλάν, και μετέφεραν την έκκλησή του για αυτοδιάλυση της οργάνωσης και αφοπλισμό της.

Στις 22 Οκτωβρίου πέρυσι, ο υπερεθνικιστής ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και κυβερνητικός εταίρος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε καταθέσει πρόταση για αποφυλάκιση του Οτσαλάν, υπό αυστηρά περιοριστικούς όρους αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του ΡΚΚ να διαλύσουν την οργάνωση. Ο Οτσαλάν απηύθυνε την έκκληση για αφοπλισμό και αυτοδιάλυση του ΡΚΚ στις 27 Φεβρουαρίου, και το ΡΚΚ κήρυξε κατάπαυση του πυρός από την 1η Μαρτίου.

Ωστόσο, η ηγεσία της οργάνωσης που βρίσκεται στο Βόρειο Ιράκ ζήτησε, προκειμένου να προχωρήσει στη διεξαγωγή συνεδρίου που θα αποφασίσει τον αφοπλισμό και τη διάλυσή της, την απελευθέρωση του Οτσαλάν και τη δημιουργία συνθηκών ώστε αυτός να εργάζεται ελεύθερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

