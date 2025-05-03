Ρούμπιο για AfD: «Tυραννία με προσωπείο» η Γερμανία

Πρωτοφανείς αντιδράσεις από την αμερικανική ηγεσία για τον χαρακτηρισμό της Εναλλακτικής για τη Γερμανία ως «αναμφίβολα ακροδεξιάς» από την Υπηρεσία Προστασίας Συντάγματος. Στήριξη Βανς, Ρούμπιο και Μασκ στην AfD.

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Το πόρισμα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος που χαρακτηρίζει επίσημα πλέον ως «αναμφίβολα ακροδεξιά» την Εναλλακτική για τη Γερμανία πυροδοτεί σειρά αντιδράσεων εντός και εκτός των γερμανικών συνόρων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι στόχος «των γραφειοκρατών είναι να καταστρέψουν την AfD».

Για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία τοποθετήθηκε και ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ο οποίος είχε στηρίξει προσωπικά την συμπρόεδρο του κόμματος και υποψήφια για την καγκελαρία Αλίς Βάιντελ λέγοντας ότι μια «απαγόρευση του πιο δημοφιλούς κόμματος της Γερμανίας θα αποτελούσε ακραία επίθεση κατά της δημοκρατίας».

Αίσθηση όμως προκαλεί και η δήλωση του υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μέσω της πλατφόρμας Χ ρίχνει σφοδρά πυρά κατά της Γερμανίας, λέγοντας ότι δεν «είναι δημοκρατία, αλλά τυραννία με προσωπείο» και καταγγέλλοντας την παρακολούθηση των στελεχών της AfD από τη γερμανική μυστική υπηρεσία.



Σημειώνει επίσης ότι «εξτρεμιστική δεν είναι η Εναλλακτική για τη Γερμανία» αλλά η «μεταναστευτική πολιτική που το συγκεκριμένο κόμμα απορρίπτει».

Άμεση ήταν η αντίδραση του γερμανικού υπ. Εξωτερικών απαντώντας ότι ήταν ζήτημα δημοκρατίας ο έλεγχος αλλά και το πόρισμα της ΥΠΣ εξηγώντας ότι ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε κατόπιν εξονυχιστικής έρευνας που κατέληξε ότι η δράση του κόμματος πλήττει τις βάσεις του Γερμανικού Συντάγματος.

«Αυτό ακριβώς είναι Δημοκρατία» αναφέρει το γερμανικό υπ. Εξωτερικών, απαντώντας στον Μάρκο Ρούμπιο επίσης μέσω Χ. «Την τελευταία λέξη θα έχει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Έχουμε μάθει από τα δικαστήριά μας ότι ο εξτρεμισμός πρέπει να ανακόπτεται».

Αναβρασμός στη Γερμανία για το μέλλον της ΑfD

Στο μεταξύ στη Γερμανία παίρνει νέες διαστάσεις η συζήτηση περί απαγόρευσης της AfD, με τις απόψεις να διίστανται και πολλούς Χριστιανοδημοκράτες βουλευτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Μιλώντας στην γερμανική εφημερίδα Augsburger Allgemeine o νέος εκπρόσωπος της Κ.Ο. της Χριστιανικής Ένωσης για θέματα εσωτερικής πολιτικής, Aλεξάντερ Τρομ, δηλώνει ότι το πόρισμα της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος θα πρέπει πρώτα να αναλυθεί, κυρίως ως προς το ποιες συνέπειες θα μπορούσε να έχει για την AfD.

O συμπρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών και μελλοντικός αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ καλεί σε γρήγορες αποφάσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες του χαρακτηρισμού του κόμματος ως «αναμφίβολα ακροδεξιού». Μιλώντας στην Bild, καλεί τη νέα κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού να αποφανθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Από την πλευρά της η AfD κάνει λόγο για πλήγμα στη δημοκρατία. Ο συμπρόεδρος του κόμματος Tίνο Κρουπάλα μιλώντας στο δίκτυο ZDF αποκάλεσε την χθεσινή απόφαση, «μαύρη μέρα για τη γερμανική δημοκρατία». Νωρίτερα απευθυνόμενος στη βάση του κόμματος, απηύθυνε έκκληση στα μέλη του κόμματος «να μην φοβηθούν από τη συγκεκριμένη αξιολόγηση του κόμματος ως 'μετά βεβαιότητας εξτρεμιστικού'».

Σημειωτέον ότι το πόρισμα της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, αν και δεν επιφέρει αυτόματα νομικές συνέπειες, δίνει πράσινο φως για τη συνέχιση της παρακολούθησης μελών του κόμματος αλλά ακόμη και για τη διενέργεια πειθαρχικών ελέγχων σε δημοσίους υπαλλήλους που είναι μέλη του κόμματος.



Κι αυτό διότι το πόρισμα αποδεικνύει ότι η δράση του κόμματος υποσκάπτει τα θεμέλια της ελεύθερης, δημοκρατικής τάξης της Γερμανίας, οι δε δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να ενεργούν υπέρ των συμφερόντων του γερμανικού κράτους.

Πηγή: Deutsche Welle

