Ο Μάρκο Ρούμπιο κάνει μεγάλα πράγματα υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ — πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενε σχεδόν κανείς.

Ο υπουργός Εξωτερικών κάποτε θεωρούνταν ένας από τους πιο αδύναμους παίκτες στην τροχιά του Τραμπ, ένας άνθρωπος που δεν θα διαρκούσε πολύ στο Υπουργικό Συμβούλιο επειδή αντιμετώπιζε πολλούς εσωτερικούς αντιπάλους και είχε σημαντικές πολιτικές διαφορές με τον Τραμπ και τη βάση του MAGA. Αλλά ο Ρούμπιο έχει κερδίσει επιδέξια την εμπιστοσύνη του προέδρου, αρκετά ώστε ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα να του δώσει μια άλλη ισχυρή θέση ως προσωρινού συμβούλου εθνικής ασφάλειας, αντικαθιστώντας τον αποπεμφθέντα Μάικ Γουόλτς, σχολιάζει σε ανάλυσή του το Politco.

Η εκτίμηση του Ρούμπιο έχει αυξηθεί στα μάτια του Τραμπ, αφότου ο πρώην γερουσιαστής εγκατέλειψε πολλές από τις προηγούμενες πολιτικές του απόψεις, υπερασπίστηκε σθεναρά μερικές από τις πιο σκληρές πολιτικές του Τραμπ και συνεργάστηκε καλά με άλλους που έχουν την προσοχή του προέδρου.

«Ανέλαβε αυτή τη θέση γνωρίζοντας ακριβώς τι θα έκανε», δήλωσε ο γερουσιαστής Τζέιμς Ρις από το Άινταχο, Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. «Όταν αναλαμβάνεις μια τέτοια θέση, δεν είσαι πλέον ελεύθερος επαγγελματίας όπως όταν είσαι γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών... Όταν αναλαμβάνεις τη θέση, δεσμεύεσαι να κάνεις να συμβεί αυτό που θέλει να συμβεί το αφεντικό σου, και αυτός έχει πραγματική ικανότητα να το κάνει αυτό».

Ο Τραμπ, ο οποίος κάποτε χλεύασε τον Ρούμπιο αποκαλώντας τον «Μικρό Μάρκο», φαίνεται τώρα να βλέπει τον πρώην γερουσιαστή της Φλόριντα ως έναν διορθωτή που μπορεί να αντιμετωπίσει βασικές προκλήσεις, αρκετά ώστε να του δώσει τέσσερις ταυτόχρονες θέσεις εργασίας.

Μιλώντας την περασμένη Πέμπτη στον Κήπο των Ρόδων, ο Τραμπ δήλωσε: «Όταν έχω ένα πρόβλημα, τηλεφωνώ στον Μάρκο. Το λύνει».

Ωστόσο, οι επικριτές του λένε ότι ο Ρούμπιο αναβαθμίζεται σε εξέχουσα θέση με μεγάλο κόστος, εγκαταλείποντας πολιτικές που υποστήριζε εδώ και καιρό. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν έχει γίνει τίποτα περισσότερο από ένας υποτελής του Τραμπ, με ελάχιστη εξουσία από μόνος του.

«Μόλις αφήσεις τον εαυτό σου να σε ποδοπατήσουν, χάνεις τον σεβασμό, χάνεις τα κρυπτονομίσματά σου, χάνεις το μέλλον σου στην Ουάσινγκτον και ο Ρούμπιο γίνεται χαλάκι εισόδου», δήλωσε ο Άνταμ Έρελι, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου και επί Μπαράκ Ομπάμα.

Αντθετα, οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι ο Ρούμπιο είναι ένας επιδέξιος πολιτικός που έχει καταφέρει να φτάσει ψηλά — συμπεριλαμβανομένης της θητείας του ως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Φλόριντα σε ηλικία μόλις 35 ετών και ως γερουσιαστής των ΗΠΑ με ανώτερους ρόλους στις επιτροπές πληροφοριών και εξωτερικών σχέσεων — όντας ευέλικτος και δεκτικός στις απόψεις των ψηφοφόρων. Αυτό περιλαμβάνει και τους ψηφοφόρους που έφεραν τον Τραμπ στην εξουσία. Ως αποτέλεσμα, ο ρόλος του έχει διευρυνθεί. Τώρα είναι υπουργός Εξωτερικών, προσωρινός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, υπηρεσιακός διευθυντής της USAID και υπηρεσιακός αρχειονόμος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Υπουργός Ρούμπιο νιώθει τιμή για την εμπιστοσύνη που του δόθηκε και εργάζεται καθημερινά για να υλοποιήσει την ατζέντα του προέδρου».

Ο Ρούμπιο έχει σημειώσει πρόοδο υπό τον Τραμπ εν μέρει επειδή δεν είναι υπερβολικά εδαφικός, σχολιάζει το δημοσίευμα αναλύοντας τα επιτεύγματα που έχει καταφέρει όλο αυτό το διάστημα προσπαθώντας ουσιαστικά να κερδίσει τη βάση του MAGA.

Ο Ρούμπιο κάποτε θεωρούνταν ένας επιθετικός Ρεπουμπλικάνος που υποστήριζε τα πάντα, από αυστηρές κυρώσεις σε δικτατορίες μέχρι κάποιες στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Επέμενε ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να στηρίξουν την Ουκρανία καθώς αυτή αντιστεκόταν στη ρωσική εισβολή και ήταν μια σημαντική φωνή που αμφισβήτησε την άνοδο της Κίνας. Αλλά από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως υπουργός Εξωτερικών, έχει μετριάσει τέτοιες θέσεις — πιέζοντας την Ουκρανία να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία και υπονοώντας αδιάφορα ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποδεχτούν ότι ο κόσμος είναι πιο πολυπολικός εν μέρει λόγω της αυξανόμενης ισχύος της Κίνας, σχολιάζει το Politico.

Καθώς ο Ρούμπιο αναμένεται να υπηρετήσει ως υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας για τουλάχιστον έξι μήνες και πιθανώς και περισσότερο, νυν και πρώην αξιωματούχοι της πολιτείας προειδοποίησαν ότι είναι δύσκολο να κάνει κανείς καλά και τις δύο δουλειές.

Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν αυτό σήμαινε ότι και οι δύο θέσεις θα αποδυναμώνονταν. Αμφισβήτησαν επίσης πώς ο Ρούμπιο θα εξισορροπούσε τις απαιτήσεις των ταξιδιών ως υπουργός Εξωτερικών με την τάση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας να παραμένει στο πλευρό του προέδρου ενώ επιβλέπει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

«Είναι δύσκολο να βρίσκεσαι σε δύο μέρη ταυτόχρονα», είπε ένας πρώην ανώτερος διπλωμάτης. Αυτό που μένει είναι να αποδείξει αν θα τα καταφέρει σε όλους τους ρόλους.

Πηγή: skai.gr

