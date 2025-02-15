Ο Αμερικανο-ισραηλινός Sagui Dekel-Chen ήταν ένας από τους 3 ομήρους που αφέθηκαν σήμερα, Σάββατο ελεύθεροι από τη Χαμάς στο πλαίσιο της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα.

Όταν ο Αμερικανο-ισραηλινός Sagui Dekel-Chen συνελήφθη όμηρος από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το κιμπουτς Nir Oz, η σύζυγός του ήταν οκτώ μηνών έγκυος στο τρίτο τους παιδί. Σήμερα, αμέσως μετά την απελευθέρωσή του οι ισραηλινές δυνάμεις τον πληροφόρησαν πως πλέον έχει και μία κόρη.

Σύμφωνα με το Channel 12, στο άκουσμα της είδησης ο Dekel-Chen χαμογέλασε. «Είμαι υπέροχα, είμαι υπέροχα, έχω μια κόρη» δήλωσε ο ίδιος όταν ρωτήθηκε για το πως είναι η υγεία του.

«Ο Sagui μας είναι σπίτι. Ένας φίλος, γιος, σύντροφος και το σημαντικότερο ένας πατέρας επέστρεψε», ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση.

Επίσης, ευχαρίστησαν τον «λαό του Ισραήλ και όλους όσους συμμετείχαν στον αγώνα» για να τον φέρουν πίσω και ορκίστηκαν ότι «θα συνεχίσουν να ενεργούν μέχρι να επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος στο σπίτι».

Ο Sagui Dekel-Chen έχει πλέον επανενωθεί με τη σύζυγό του μετά την ιατρική του αξιολόγηση σε μια ισραηλινή βάση.

Ο Sagui Dekel-Chen, ήταν από τους πρώτους που είδε μέλη της Χαμάς να μπαίνουν στο κιμπούτς και σήμανε συναγερμό στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η μητέρα του Sagui, Neomit και κάποιοι άλλοι γείτονές τους πιάστηκαν από τη Χαμάς. Ωστόσο, ένα ελικόπτερο των IDF πυροβόλησε τους τρομοκράτες και τον οδηγό. Η Neomit, τραυματισμένη, επέστρεψε στο κιμπούτς και τελικά διασώθηκε.

