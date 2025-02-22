Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι και ο 6ος όμηρος παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ότι και ο έκτος όμηρος παραδόθηκε στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, στη Γάζα, με βάση τη συμφωνία του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για τον Χισάμ αλ Σάγεντ, Ισραηλινό πολίτη ο οποίος είχε εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας πριν από δέκα χρόνια και κρατούνταν έκτοτε.

Χισάμ αλ Σάγεντ

Θα μεταφερθεί έξω από τη Λωρίδα σε μια στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στη συνοριακή κοινότητα Ραίμ για έναν αρχικό έλεγχο.

Ανάμεσα στους έξι ομήρους που απελευθέρωσε σήμερα η Χαμάς σε αντάλλαγμα με Παλαιστίνιους κρατούμενους ήταν και ένας Ισραηλινός Βεδουίνος καθώς και ένας Ισραηλινός αιθιοπικής καταγωγής, που κρατούνταν στη Γάζα επί σειρά ετών πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Ο 36χρονος Χισάμ αλ-Σάγεντ και ο 39χρονος Αβέρα Μενγκίστο είναι πολίτες που εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας πριν από δέκα χρόνια και κρατούνται έκτοτε.

Αμφότεροι έχουν ιστορικό ψυχικής νόσου, σύμφωνα με σχόλια των οικογενειών τους και με μια έκθεση της μκο Human Rights Watch το 2017.

Ο Μενγκίστου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αιθιοπία και κατοικούσε στην πόλη Ασκελον του νότιου Ισραήλ, πέρασε από έναν φάχτη με αγκαθωτό συρμπατόπλεγμα κοντά σε παραλία της Γάζας τον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ ο Σάγεντ, ένας Βεδουίνος με ισραηλινή υπηκοότητα, ο οποίος κατοικούσε στην έρημο Νεγκέβ πέρασε πεζή στη Γάζα από τα ανατολικά τον Απρίλιο του 2015.

«Η οικογένειά μας πέρασε δέκα χρόνια και πέντε μήνες αδιανόητου πόνου», έγραψε η οικογένεια του Μενγκίστου σε ανακοίνωσή της. «Σε όλο αυτό διάστημα, έγιναν αδιάκοπες προσπάθειες για την επιστροφή του, έγιναν προσευχές και εκκλήσεις, κάποιες φορές σιωπηρά, που δεν βρήκαν ανταπόκριση παρά σήμερα».

Παρότι η Χαμάς τους χαρακτήρισε κάποια στιγμή στρατιώτες, η Human Rights Watch είπε ότι κανένας τους δεν συνδέεται με την ισραηλινή κυβέρνηση ή με τον στρατό, αλλά ότι και οι δύο συνήθιζαν να περπατάνε μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι γνωστό γιατί εισήλθαν στη Γάζα.

«Γιατί να κρατούν όμηρο κάποιον που δεν έκανε τίποτα κακό; Είναι ένας φιλειρηνικός άνθρωπος που ήθελε να φτάσει στη Γάζα, αγαπάει τη Γάζα, δεν πήγε εκεί επιθετικά», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο πατέρας του Σάγεντ, ο Σααμπάν αλ-Σάγεντ, στο δημόσιο ισραηλινό ραδιόφωνο.

"Αυτό ήταν πιο επώδυνο για εμάς από οτιδήποτε άλλο".

Επί χρόνια δεν ήταν σχεδόν τίποτα γνωστό για την κατάσταση των δύο ανδρών μέχρι που η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον Σάγεντ ξαπλωμένο στο κρεβάτι με μια μάσκα οξυγόνου τον Ιούνιο 2022 και του Μενγκίστου τον Ιανουάριο του 2023 σε μια προφανή προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ να τους ανταλλάξει με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Εκτός από τον Σάγεντ και τον Μενγκίστου, η Χαμάς κρατούσε τα πτώματα δύο Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα το 2014. Η σορός Ορόν Σαούλ, ανακτήθηκε από ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα τον περασμένο μήνα, ενώ του Χαντάρ Γκολντίν βρίσκεται ακόμη στα χέρια της Χαμάς.

Απελευθέρωση άλλων 3 ομήρων

Σε ένα νέο σόου η Χαμάς παρέδωσε σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού στη Νουσεϊράτ της κεντρικής Γάζας τρεις Ισραηλινούς ομήρους, τους Ελίγια Κοέν, Ομερ Σεμ Τοβ και Ομερ Βένκερτ.

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, είχαν αφεθεί ελεύθεροι δύο άλλοι όμηροι.

Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν, ο Σεμ Τοβ διακρίνεται να φιλάει χαμογελαστός τους άντρες της Χαμάς κατά την απελευθέρωσή του.

Σημειώνεται ότι η απελευθέρωση της τελευταίας ομάδας κρατουμένων αποτελεί μέρος της έβδομης παρτίδας της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, και της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.



Βάσει της συμφωνίας είναι προγραμματισμένο να αποφυλακιστούν σήμερα 602 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων 50 που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης. Από αυτούς που απελευθερώνονται, οι 445 είχαν συλληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ, η οικογένεια Μπίμπας ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έλαβε «καμία λεπτομέρεια» από τις ισραηλινές αρχές για το πώς η Σίρι Μπίμπας και τα παιδιά της Αριέλ και Κφίρ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ομηρείας τους στη Γάζα, αφότου οι σοροί τους επιστράφηκαν στο Ισραήλ.

Momen saat salah satu tawanan zionis yg dilepaskan oleh Hamas yaitu Omer Shem Tov, mencium kepala dua pejuang Brigade Al-Qassam saat upacara pembebasan tahanan teroris, di kamp Nuseirat di Jalur Gaza tengah.

Can't imagent how Zio t3r0r1st satanyahu face look like when see this 🤣 pic.twitter.com/DF14G5jMoA — Earth 🇵🇸☝️ (@Anna0700000) February 22, 2025

«Η οικογένεια ζητά να μην προστεθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Σίρι και τα παιδιά δολοφονήθηκαν από τους απαγωγείς τους», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε εκ μέρους τους από το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.

«Ο Γιάρντεν [Μπίμπας, ο πατέρας των παιδιών] και η οικογένεια θέλουν ο κόσμος να μάθει ότι επρόκειτο για φόνο, χωρίς περαιτέρω εξέταση», προσθέτει το κείμενο.

«Οποιαδήποτε δημοσίευση λεπτομερειών (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου μεταχείρισης των σορών) είναι αντίθετη με τις επιθυμίες της οικογένειας και ζητάμε να αποφευχθεί αυτό», συνεχίζει η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι «η οικογένεια δεν έχει λάβει λεπτομέρειες από επίσημη πηγή» για τις συνθήκες του θανάτου τους.

Η Χαμάς επέστρεψε την Πέμπτη τα πτώματα των Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, οι οποίοι ήταν ηλικίας 4 ετών και 8,5 μηνών αντίστοιχα όταν απήχθησαν μαζί με τη μητέρα τους Σίρι Μπίμπας κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο κιμπούτς Νιρ Οζ στο νότιο Ισραήλ.

Η σορός της Σίρι Μπίμπας επιστράφηκε τελικά στο Ισραήλ το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι η Σίρι Μπίμπας και τα δύο παιδιά της σκοτώθηκαν τον Νοέμβριο του 2023 από ισραηλινό βομβαρδισμό στον τόπο όπου κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τα δύο παιδιά «σκοτώθηκαν βάναυσα σε αιχμαλωσία τον Νοέμβριο του 2023 από Παλαιστίνιους τρομοκράτες». Σύμφωνα με αυτήν, οι δολοφόνοι έδρασαν «με γυμνά χέρια».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε «φρικτές δολοφονίες» που διαπράχθηκαν από «τέρατα».

«Δεν λάβαμε συγγνώμη από εσάς αυτήν την οδυνηρή στιγμή», είπε η Όφρι Μπίμπας, αδερφή του Γιάρντεν Μπίμπας, σε δήλωση την Παρασκευή, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι εγκατέλειψε τη Σίρι Μπίμπας και τα παιδιά της στις 7 Οκτωβρίου 2023 και κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

Ο Γιαρντέν Μπίμπας, ο οποίος απήχθη χωριστά από τη σύζυγο και τα παιδιά του, αφέθηκε ελεύθερος την 1η Φεβρουαρίου σε ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούσε το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.