Ο Νοτιοκορεάτης μεγιστάνας Chey Tae-won διατάχθηκε να πληρώσει στην πρώην σύζυγό του 1,38 τρισεκατομμύρια γουόν (1 δισεκατομμύριο δολάρια, 788 εκατομμύρια λίρες) σε μετρητά - ο μεγαλύτερος διακανονισμός διαζυγίου στη χώρα.

Έρχεται σχεδόν μια δεκαετία αφότου ο γάμος του κυρίου Chey διαλύθηκε μετά την αποκάλυψη ότι είχε αποκτήσει ένα παιδί με την ερωμένη του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σεούλ αποφάσισε την Πέμπτη ότι η Roh So-young - με την οποίο ήταν παντρεμένος για 35 χρόνια - δικαιούταν μέρος των μετοχών της εταιρείας του.

Οι δικηγόροι του κ. Chey -προέδρου του ισχυρού ομίλου SK Group- δήλωσαν ότι θα ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο έλαβε «τη μονόπλευρη αξίωση της Roh ως πραγματική».

Το ποσό που επιδικάστηκε στην κα Roh ήταν μια σημαντική αύξηση από τον διακανονισμό 66,5 δισ. που αποφασίστηκε από κατώτερο δικαστήριο το 2022.

Αυτό το οικογενειακό δικαστήριο είχε επίσης απορρίψει το αίτημα της κας Roh να της παραχωρηθεί ένα μέρος των μετοχών SK του κ. Chey.

Αυτό ανατράπηκε την Πέμπτη, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι μετοχές έπρεπε να θεωρηθούν κοινή ιδιοκτησία.

Στην ετυμηγορία του, το δικαστήριο ανέφερε ότι «ήταν εύλογο να αποφανθεί ότι, ως σύζυγός του, η Roh έπαιξε ρόλο στην αύξηση της αξίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου SK και της Chey».

Το δικαστήριο έκρινε την περιουσία του κυρίου Chey σε περίπου 4 tn won, πράγμα που σημαίνει ότι η κυρία Roh - με την οποία ο Chey είχε τρία παιδιά - θα έπαιρνε περίπου το 35%.

Διαπίστωσε επίσης ότι η κ. Roh είχε βοηθήσει στη διευκόλυνση των ρυθμιστικών εμποδίων για την επιχείρηση του κ. Chey και ότι ο πατέρας της - ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Roh Tae-woo - είχε «παίξει το ρόλο της προστατευτικής ασπίδας» για τον πρώην πρόεδρο της SK Chey Jong-hyon.

Το δικαστήριο είπε ότι ο Chey δεν έδειξε «ενδείξεις μεταμέλειας για την αποκρουστική συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της δίκης, ούτε σεβασμό για τη μονογαμία» και είπε ότι ο νέος διακανονισμός έλαβε υπόψη τα βάσανα της κυρίας Roh για την εξωσυζυγική σχέση του πρώην συζύγου της.

Οι δικηγόροι του κυρίου Chey υποστήριξαν ότι, αντί οι πολιτικές διασυνδέσεις της πρώην συζύγου του να ενισχύουν την επιχείρησή του, αποτέλεσαν μειονέκτημα.

Οι μετοχές της SK Inc - η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ημιαγωγών στον κόσμο και έχει επίσης συμφέροντα στις τηλεπικοινωνίες, τα χημικά και την ενέργεια - σημείωσαν άνοδο 9% μετά την απόφαση.

