Σουηδία: Το Ιράν χρησιμοποιεί συμμορίες κατά ισραηλινών συμφερόντων

Το Ιράν χρησιμοποιεί συμμορίες για τη διάπραξη βίαιων ενεργειών κατά συμφερόντων στη Σουηδία του Ισραήλ και "άλλων κρατών", δήλωσαν σήμερα οι σουηδικές υπηρεσίες πληροφοριών (Säpo).

"Το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί εγκληματικά δίκτυα στη Σουηδία για τη διάπραξη βίαιων ενεργειών κατά άλλων κρατών" στο σουηδικό έδαφος, αναφέρουν σε ανακοίνωση. Αυτά στοχεύουν κυρίως "ισραηλινούς και εβραϊκούς στόχους, δραστηριότητες και συμφέροντα στη Σουηδία".

Η κατηγορία αυτή διατυπώνεται δύο εβδομάδες μετά τους "ύποπτους" πυροβολισμούς που ερρίφθησαν κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στη Στοκχόλμη, σύμφωνα με την αστυνομία. Και τον Φεβρουάριο, ένας "ενεργοποιημένος εκρηκτικός μηχανισμός" βρέθηκε μέσα στον περίβολο της πρεσβείας, με τον Ισραηλινό πρεσβευτή να κάνει λόγο για "απόπειρα επίθεσης". Μετά τα περιστατικά αυτά, η σουηδική αστυνομία έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από εγκαταστάσεις ισραηλινών και εβραϊκών συμφερόντων στη σουηδική επικράτεια.

Η SAPO αναφέρει ότι είδε το ιρανικό καθεστώς να χρησιμοποιεί εγκληματικά δίκτυα μέσα στη Σουηδία για να πραγματοποιήσουν βίαιες ενέργειες κατά άλλων κρατών, ομάδων και προσώπων.

Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν κατά κύριο λόγο ομάδες αντιφρονούντων και πρόσωπα από την ιρανική διασπορά όμως έχουν επεκταθεί και σε αντιπροσώπους άλλων χωρών όπως το Ισραήλ, αναφέρει η σουηδική υπηρεσία ασφαλείας στην ανακοίνωση. "Τέτοιου είδους δραστηριότητες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με σκοπό να βλάψουν ισραηλινούς και εβραϊκούς στόχους, συμφέροντα και δραστηριότητες στη Σουηδία".

"Το Ιράν έχει ήδη καταφύγει σε βίαιες ενέργειες στο εσωτερικό άλλων χωρών της Ευρώπης σε μια προσπάθεια να φιμώσει τις επικριτικές φωνές και τις διαβλεπόμενες απειλές κατά του καθεστώτος του", προσθέτει η Säpo.

"Εκτιμάμε ότι μια περιφερειακή σύγκρουση έχει επεκταθεί σε παγκόσμια κλίμακα και ότι η Σουηδία είναι στο εξής η αρένα όπου (η σύγκρουση) μπορεί να λάβει χώρα", δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών Ντάνιελ Στένλινγκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

"Πολύ νεαρής ηλικίας άτομα, ακόμη και παιδιά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπράξουν αδικήματα στη Σουηδία, σε διασύνδεση με τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας", σύμφωνα με την Säpo.

Η Σουηδία αγωνίζεται να περιορίσει τη βία των μαχών μεταξύ εγκληματικών συμμοριών εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζοντας κάθε εβδομάδα περιστατικά με πυροβολισμούς και εκρήξεις. Τα βίαια αυτά επεισόδια είχαν συνδεθεί αρχικά με τη μάχη για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών.

Οι σουηδικές υπηρεσίες ασφαλείας δηλώνουν ότι πήραν και "θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη, την αποτροπή και τη μείωση της ικανότητας του Ιράν να διεξάγει δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

