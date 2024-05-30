Θανατοποινίτης αναμένεται να εκτελεστεί στην Αλαμπάμα

Ένας Αμερικανός που καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία το 2004 ενός ζευγαριού ηλικιωμένων αναμένεται να εκτελεστεί απόψε στην πολιτεία της Αλαμπάμας (νότιες ΗΠΑ).

Ο Τζέιμι Ρέι Μιλς, ηλικίας 50 ετών, καταδικάστηκε σε θάνατο το 2007 για τον φόνο του Φλόιντ Χιλ, ηλικίας 87 ετών και της συζύγου του, Βέρα Χιλ, ηλικίας 72 ετών, κατά τη διάρκεια μιας ληστείας, δολοφονίες που διέπραξε με τη χρήση ενός αγχέμαχου όπλου και αμβλέων αντικειμένων, μεταξύ άλλων ενός σφυριού.

Η σύζυγός του Τζο Αν Μιλς, η οποία κατέθεσε σε βάρος του στη δίκη του, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τα ίδια γεγονότα.

Ο Τζέιμι Ρέι Μιλς αναμένεται να εκτελεστεί αργότερα σήμερα με τη χορήγηση θανατηφόρας ένεσης στο σωφρονιστικό κατάστημα του Άτμορ. Εάν η εκτέλεσή του γίνει, θα πρόκειται για τη δεύτερη εκτέλεση από τις αρχές του έτους στην Αλαμπάμα και την έκτη κατά σειρά στις ΗΠΑ, πέραν εκείνης που ματαιώθηκε την 28η Φεβρουαρίου στο Άινταχο (βορειοδυτικά), καθώς δεν χορηγήθηκε στον θανατοποινίτη η θανατηφόρα ουσία εντός του προβλεπόμενου νομικά διαστήματος.

Η προηγούμενη εκτέλεση στην Αλαμπάμα και η πρώτη το 2024 στις ΗΠΑ ήταν εκείνη του Κένεθ Γιουτζίν Σμιθ, μέσω της εισπνοής αζώτου, μια παγκόσμια πρώτη την οποία κατήγγειλε ο ΟΗΕ, συγκρίνοντας αυτή τη μέθοδο εκτέλεσης με μια μορφή «βασανιστηρίου».

Συνολικά, 24 εκτελέσεις έγιναν στις ΗΠΑ το 2023, όλες με τη χρήση θανατηφόρας ένεσης.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 αμερικανικές πολιτείες εκ των 50. Άλλες έξι πολιτείες (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσυλβάνια και Τενεσί) τηρούν ένα μορατόριουμ εκτελέσεων βάσει απόφασης του κυβερνήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

