Χαμάς: Δεν προετοιμάζαμε επίθεση στο Ισραήλ, οι ΗΠΑ συνεργούν σε γενοκτονία στη Γάζα

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να πραγματοποιεί πλήγματα εναντίον στόχων της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.



«Οι στόχοι που επλήγησαν τις προηγούμενες ώρες περιελάμβαναν πυρήνες τρομοκρατών, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, όπλα και άλλες στρατιωτικές υποδομές» αναφέρουν οι IDF και η υπηρεσία ασφάλειας Σιν Μπετ σε κοινή τους δήλωση.



Τα όπλα και η υποδομή έπρεπε θα χρησιμοποιούνταν από τις τρομοκρατικές ομάδες σε προγραμματισμένες επιθέσεις στο Ισραήλ, προσθέτει ο στρατός.

⭕️The IDF and ISA are continuing to strike terror targets belonging to the Hamas and Palestinian Islamic Jihad terrorist organizations across Gaza.



The targets struck over the past few hours include terrorist cells, launch posts, weapons stockpiles, and additional military… pic.twitter.com/WYWEOG3BYi March 18, 2025

Η Χαμάς από πλευράς της εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει τις ισραηλινές αναφορές ότι πριν από την επανέναρξη των ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας ετοιμαζόταν να επιτεθεί στο Ισραήλ.



«Οι ισχυρισμοί των δυνάμεων της κατοχής σχετικά με τις προετοιμασίες της αντίστασης για επίθεση είναι αβάσιμοι, αποτελούν απλώς προσχήματα για να δικαιολογήσουν την επιστροφή τους στον πόλεμο και την κλιμάκωση της αιματηρής τους επίθεσης».



Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπντελατίφ αλ Κάνου ανέφερε στο Telegram ότι «η εγκληματική στάση των δυνάμεων της κατοχής, με τον εκ των προτέρων αμερικανικό συντονισμό, επαναλαμβάνει τη γενοκτονία και διαπράττει δεκάδες σφαγές κατά του λαού μας».





«Ο προηγούμενος συντονισμός των δυνάμεων της κατοχής με την κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβεβαιώνει τη συνεργασία τους στη γενοκτονία κατά του λαού μας και παρέχει κάλυψη για τα εγκλήματα πολέμου της Χαμάς που τήρησε πλήρως όλους τους όρους της συμφωνίας, αλλά η δύναμη κατοχής την απέρριψε».



Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και συγγενείς ομήρων, η απόφαση να πραγματοποιηθεί η επίθεση ελήφθη πριν από μια εβδομάδα, επομένως δεν ήταν μια επίθεση βασισμένη σε κάποια εξέλιξη στο πεδίο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει προγραμματιστεί να συγκληθεί για τη Γάζα και το «παλαιστινιακό ζήτημα» στις 10 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης — στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Δεκάδες ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί πραγματοποιήθηκαν εκ νέου παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς στη Γάζα της 19η Ιανουαρίου.





Τουλάχιστον 413 άνθρωποι, πολλοί εξ αυτών γυναικόπαιδα, έχουν σκοτωθεί σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ενώ 660 είναι οι τραυματίες. Φωτογραφίες των διεθνών πρακτορείων δείχνουν αμάχους στα νοσοκομεία. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν στοχεύει αμάχους, αλλά η Χαμάς τους χρησιμοποιεί ως ασπίδα προστασίας.

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι οι ιατρικές εγκαταστάσεις της Γάζας «κατακλύζονται» από τραυματίες μετά τα ισραηλινά πλήγματα, επικαλούμενος πληροφορίες της Παλαιστινιακής Ημισελήνου.

Οι IDF εξέδωσαν προειδοποιήσεις εκκένωσης για τους κατοίκους των ανατολικών συνοικιών της Γάζας, κάτι που καταδεικνύει ότι ετοιμάζονται για νέα πλήγματα. Από τους κατοίκους ζητείται να μετακινηθούν στη Δυτική Γάζα και το κέντρο της Χαν Γιουνίς.

Νεκρά υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς

Η Χαμάς ανέφερε ότι τελικά τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς ήταν μεταξύ των θυμάτων της ισραηλινής επιχείρησης: ο Μαχμούντ Αμπού Γουάτφα, γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς, ο Αχμέντ αλ Χάτα υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο Ισάμ αλ Ντάλις, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και ο Μπαχτζάτ Αμπού Σουλτάν, υπεύθυνος για τον μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς.

Σύμφωνα με πηγές του Ισλαμικού Τζιχάντ που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν κατά την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα ήταν και ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Αμπού Χάμζα.

Η Χαμάς κατηγορεί την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως έθεσε μονομερώς τέλος στην ανακωχή, και ζήτησε από τους μεσολαβητές, την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ, να παρέμβουν και να εγγυηθούν πως θα λογοδοτήσει.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσαν διαταγή στον στρατό να προχωρήσει σε «σθεναρή δράση εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρώτου που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε «την επανειλημμένη άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μας» και την «απόρριψη όλων των προτάσεων που έλαβε από τον ειδικό απεσταλμένο της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τους μεσολαβητές», πρόσθεσαν οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «διεξάγουν εκτεταμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών στόχων που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν μέσω Telegram η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (Σιν Μπετ).

«Το Ισραήλ, εφεξής, θα δράσει αποφασιστικά εναντίον της Χαμάς με αυξημένη στρατιωτική ισχύ», σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του πρωθυπουργού Νετανιάχου, που διευκρινίζει πως το επιχειρησιακό σχέδιο παρουσιάστηκε στην κυβέρνηση το σαββατοκύριακο και έχει την έγκρισή της.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κατηγόρησε το Ισραήλ πως «τορπίλισε» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ότι έβαλε τέλος «μονομερώς» στην ανακωχή. Έκρινε ακόμη πως ο κ. Νετανιάχου χρησιμοποιεί την επανέναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σαν πολιτικό «σωσίβιο».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «και η εξτρεμιστική κυβέρνησή του αποφάσισαν να τορπιλίσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εκθέτοντας τους αιχμαλώτους στη Λωρίδα της Γάζας σε τύχη αβέβαιη», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι είχε υπάρξει διαβούλευση της ισραηλινής κυβέρνησης με αυτή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από τους βομβαρδισμούς.



Ο Χαλίλ αλ Ντακράν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακα, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως οι βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από διακόσιους ανθρώπους.

באל-ג'זירה טוענים: לפחות 20 הרוגים כתוצאה מתקיפות צה"ל ברצועת עזה pic.twitter.com/H5rVok5u1f — ספיר ליפקין | Sapir Lipkin | سابير ليبكين (@sapirlipkin) March 18, 2025



Τουλάχιστον 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις (νότια) και δεκάδες άλλοι στη Νουσέιρατ (κεντρικά), στην πόλη της Γάζας (βόρεια) και σε άλλες πόλης του βόρειου τομέα του θύλακα, πρόσθεσε ο κ. Μπασάλ.



Σε οπτικό υλικό του AFP διακρίνονται τραυματίες που μεταφέρονται εσπευσμένα με φορεία στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις.



Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, οι σημερινοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο την πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία της Χαμάς και η επιχείρηση για να εξαλειφθεί θα διαρκέσει «για όσο χρειαστεί».

Τα «προληπτικά» πλήγματα είχαν στόχο «στρατιωτικούς διοικητές μεσαίων βαθμών, μέλη της ηγεσίας της Χαμάς, καθώς και τρομοκρατικές υποδομές» του παλαιστινιακού κινήματος, συνέχισε ο αξιωματούχος, κάνοντας λόγο για «δεκάδες» αεροπορικά πλήγματα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα ακολουθήσουν πέρα από τις αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο η Χαμάς «να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να επανεξοπλιστεί», είπε.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως δεν θα λειτουργήσουν σήμερα τα σχολεία στους τομείς του Ισραήλ που γειτονεύουν με τη Λωρίδα της Γάζας.







Η Χαμάς στην ανακοίνωσή της κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συνεδριάσει εσπευσμένα και να αναγκάσει το Ισραήλ να «σταματήσει την επίθεση» και να αποσύρει τα στρατεύματά του από όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Χαμάς θα μπορούσε να είχε απελευθερώσει ομήρους για να παρατείνει την εκεχειρία, αλλά αντίθετα επέλεξε την άρνηση και τον πόλεμο» δήλωσε τους Times of Israel ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Μπράιαν Χιουζ.



Το Ισραήλ ενημέρωσε εκ των προτέρων την κυβέρνηση Τραμπ για τα πλήγματα των IDF στη Γάζα μαζί με τους στόχους για τις ανανεωμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο ανώνυμους Ισραηλινούς αξιωματούχους.



Μόλις προχθές Κυριακή, το Ισραήλ ανακοίνωνε πως έστειλε διαπραγματευτές στην Αίγυπτο για συνομιλίες με τους μεσολαβητές όσον αφορά το ζήτημα των ομήρων.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο κ. Νετανιάχου δήλωνε πως «έδωσε οδηγία» στους διαπραγματευτές να «προετοιμαστούν για τη συνέχεια των συνομιλιών» ενόψει της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το γραφείο του, ώστε να εξασφαλιστεί «η άμεση απελευθέρωση 11 ομήρων εν ζωή και των μισών νεκρών ομήρων».

⚡️🇵🇸🇮🇱BREAKING:



More than 250 martyrs and 350 wounded, most of them children and women, in the initial toll of Israel’s airstrikes on homes, schools, shelters, and displacement tents in Gaza following Israel’s decision to end the ceasefire.



Footage shows Israel’s airstrikes. pic.twitter.com/ddWiXdW73A — Suppressed News. (@SuppressedNws) March 18, 2025

Οι οικογένειες των ομήρων καταδικάζουν την επίθεση στη Γάζα

Το ισραηλινό φόρουμ για ομήρους και αγνοούμενους εξέδωσε ανακοίνωση την Τρίτη καταδικάζοντας τις νέες επιθέσεις στη Γάζα, και απευθύνοντας έκκληση για συνέχιση της εκεχειρίας.



«Ο ισχυρισμός ότι ο πόλεμος ανανεώνεται για την απελευθέρωση των ομήρων είναι μια πλήρης εξαπάτηση – η στρατιωτική πίεση θέτει σε κίνδυνο τους ομήρους και τους στρατιώτες» ανακοινώθηκε.



«Πρέπει να επιστρέψουμε στην κατάπαυση του πυρός» τονίζεται.

Οι οικογένειες των ομήρων απαιτούν να συναντήσουν τους Ισραηλινούς ηγέτες για να λάβουν διευκρινίσεις σχετικά με το πώς σκοπεύουν να κρατήσουν ασφαλή τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι ανέκαθεν σκόπευε να τερματίσει την εκεχειρία.

Ο Κατς διατάζει το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα για ασθενείς στη Γάζα

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς έδωσε οδηγίες να παραμείνει κλειστό το πέρασμα της Ράφα από τη Γάζα προς την Αίγυπτο για ασθενείς που φεύγουν από τον θύλακα για ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.



Δεκάδες τραυματίες και άρρωστοι Παλαιστίνιοι έφυγαν από τη Γάζα από τη διάβαση μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας Χαμάς-Ισραήλ τον Ιανουάριο, αλλά χιλιάδες άλλοι χρειάζονται θεραπεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ισραηλινές επιχειρήσεις και στη Δυτική Όχθη

Παράλληλα, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούν επιχειρήσεις στην Τουμπάς και τη Βηθλεέμ εντός της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης. Αναφέρει επίσης ότι τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Ναμπλούς.

Το χρονικό

Η συμφωνία, που εξασφαλίστηκε με δυσκολία από τις χώρες που μεσολαβούν (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ) τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της συμφωνίας, που τυπικά ολοκληρώθηκε την 1η Μαρτίου, η Χαμάς παρέδωσε 33 ομήρους —8 από αυτούς ήταν νεκροί— στις ισραηλινές αρχές και, σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αποφυλάκισε κάπου 1.800 παλαιστινίους κρατούμενους. Όμως οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση, που καθυστέρησαν να αρχίσουν, είχαν περιέλθει στο μεταξύ σε αδιέξοδο.

Η Χαμάς απαιτούσε να αρχίσει η δεύτερη φάση της συμφωνίας, που προέβλεπε το οριστικό τέλος του πολέμου, την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, το άνοιγμα όλων των συνοριακών διελεύσεων και την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ από την άλλη αξίωνε να παραταθεί η πρώτη φάση ως τα μέσα του Απριλίου και, για να αρχίσει η δεύτερη, την «πλήρη αποστρατιωτικοποίηση» του θυλάκου και την αποχώρηση της Χαμάς.

Στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.218 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, που συμπεριλαμβάνουν τους ομήρους που πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης, παραμένουν ακόμη κρατούμενοι 58, από τους οποίους όμως 34 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς και στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας —πριν από τους σημερινούς βομβαρδισμούς— τουλάχιστον 48.572 άνθρωποι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει το απόγευμα της Πέμπτης το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για να συζητήσει τις συγκρούσεις στη Γάζα και άλλα περιφερειακά ζητήματα σύμφωνα με τους Times of Israel.

Προηγουμένως, πιθανώς την Τετάρτη, θα συνεδριάσει η ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου για να ψηφίσει για την απόλυση του επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ.

#عاجل ‼️ تحذير إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في المنطقة المحددة بالأحمر وتحديدًا في أحياء بيت حانون، خربة خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة



⭕️بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي هجومًا قوياً ضد المنظمات الإرهابية. هذه المناطق المحددة تعتبر مناطق قتال خطيرة!



⭕️من أجل أمنكم عليكم الإخلاء… pic.twitter.com/N5Hug8TpXw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2025





Πηγή: skai.gr

