Athens Pride: Μεγάλη συμμετοχή, ολοήμερες εκδηλώσεις και παρέλαση στο Σύνταγμα

Με μεγάλη συμμετοχή από χιλιάδες ανθρώπους το Σύνταγμα και οι δρόμοι της Αθήνας γέμισαν αυτό το Σάββατο με χρώμα και μουσική στις ολοήμερες εκδηλώσεις του Athens Pride που περιλάμβαναν τη μεγάλη παρέλαση και παράλληλες καλλιτεχνικές και ακτιβιστικές δράσεις.

Όπως τονίσθηκε ιδιαίτερα στις ομιλίες ο αγώνας για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας θα συνεχισθεί έως ότου σταματήσει η εχθρικότητα της κοινωνίας, η έξαρση της βίας και της ομοφοβίας, οι εμφύλιες διακρίσεις, οι γυναικοκτονίες κι η περιθωριοποίηση.

Χαιρετισμό στο Athens Pride απηύθυνε κι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που υπογράμμισε ότι "αυτή είναι η Αθήνα που θέλουμε: ανοικτή και συμπεριληπτική" και η γιορτή αυτή μας υπενθυμίζει πως "πρέπει να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας", προσθέτοντας πως και ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή.

Στο βήμα ανέβηκαν επίσης για να απευθύνουν μήνυμα συμπαράστασης στο Athens Pride κι πρέσβεις από διάφορες χώρες. Ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής του Μεξικού πρέσβης Αλεχάνδρο Μορένο Γκαρσία Ελισόνδο, υπογράμμισε πως η χώρα του έχει πρωτοπορήσει στη θεσμική συμπερίληψη και προστασία των διαφόρων κοινοτήτων, τονίζοντας πως οι κοινωνίες που συμπεριλαμβάνουν όλες τις κοινότητες χωρίς διακρίσεις γίνονται πλουσιότερες

Ο πρέσβης της Ταϊλάνδης Sathana Kashemsanta Na Ayudhya τόνισε με τη σειρά του πως η χώρα του έχει πρωτοστατήσει σε πολλές πρωτοβουλίες στον ΟΗΕ για την ισότητα και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Παρούσα κι η Διεθνής Αμνηστία, η οποία ανακοίνωσε την λειτουργία Παρατηρητηρίου για την επίβλεψη της τήρησης της ορατότητας και της συμπερίληψης.

Μέχρι να ξεκινήσει η κεντρική πορεία, στις 19.00, πλήθος μουσικών εκδηλώσεων έδωσαν από νωρίς ιδιαίτερο κλίμα στην εκδήλωση. και καλλιτέχνες και συγκροτήματα, ενθουσίασαν το κοινό, από τη σκηνή του Συντάγματος, με ένα πλούσιο πρόγραμμα. Στην εκδήλωση βρέθηκε επίσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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