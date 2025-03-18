Ισραήλ: Επιστρέφουν στην κυβέρνηση Νετανιάχου οι ακροδεξιοί του Μπεν Γκβίρ

Ο ακροδεξιός Ισραηλινός πολιτικός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ θα επανενταχθεί στην κυβέρνηση μαζί με το κόμμα του Ότζμα Γιεχουντίτ, (Εβραϊκή Δύναμη), αφότου έληξε η εκεχειρία στη Γάζα.



Σε κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κυβερνών κόμμα Λικούντ και το Ότζμα Γιεχουντίτ αμφότερα τα κόμματα ανακοίνωσαν ότι ο Γκβίρ και δύο άλλοι υπουργοί του Ότζμα Γιεχουντίτ θα επανέλθουν στην κυβέρνηση από σήμερα Τρίτη.

από υπουργός Εθνικής Ασφάλειας τον Ιανουάριο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον θύλακα. Τότε είχε πει ότι οι εναπομείναντες όμηροι στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν «με τη χρήση βίας».Ο υπουργός Ανάπτυξης του Νεγκέβ και της Γαλιλαίας Γιτζάκ Βασερλάουφ και ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιτσάι Ελιγιάχου είχαν επίσης παραιτηθεί τον Ιανουάριο.

