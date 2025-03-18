Λογαριασμός
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που οι επικεφαλής των ισραηλινών δυνάμεων συντονίζουν την επίθεση στη Γάζα

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι τα πλήγματα ήταν απάντηση στην άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους

Γάζα: Η στιγμή που οι επικεφαλής των ισραηλινών δυνάμεων συντονίζουν την επίθεση - Βίντεο

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ (στο κέντρο της φωτογραφίας), ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ Ρονάν Μπαρ (Δ), και ο διοικητής της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) Υποστράτηγος Τομέρ Μπαρ συντόνισαν τη μεγάλη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα από το υπόγειο αρχηγείο της IAF στο Τελ Αβίβ.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από το κέντρο διοίκησης, που απεικονίζουν τους τρεις άνδρες να συζητούν καθώς σημειώνονταν τα χτυπήματα.

Ο Ζαμίρ έχει αναλάβει λίγες μόνο εβδομάδες, έχοντας αντικαταστήσει τον πρώην αρχηγό των IDF Χέρτσι Χαλέβι στις 6 Μαρτίου.
 

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι τα πλήγματα ήταν απάντηση στην άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

«Το Ισραήλ θα ενεργεί από εδώ και στο εξής κατά της Χαμάς με εντεινόμενη στρατιωτική ισχύ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού.

Κατς: «Πύλες της κόλασης»

«Απόψε, συνεχίσαμε τις μάχες στη Γάζα λόγω της άρνησης της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους και των απειλών της κατά των στρατιωτών του Ισραηλινού Στρατού και των ισραηλινών κοινοτήτων», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Στη συνέχεια απείλησε ότι εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει περισσότερους ομήρους, οι IDF θα επιτεθούν «πιο άγρια» από πριν και θα ανοίξουν «τις πύλες της κόλασης στη Γάζα».
 

