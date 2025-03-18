Ιράν: Καταδικάζει τα νέα ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι καταδικάζει σθεναρά τον νέο γύρο ισραηλινών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαήλ Μπαγκάι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άμεση ευθύνη για «τη συνέχιση της γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».
Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι η στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα είναι μια εκστρατεία γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων, λέγοντας ότι ενεργεί για να αμυνθεί και πολεμά τη Χαμάς, όχι τον παλαιστινιακό πληθυσμό, ενώ η τρομοκρατική ομάδα κρύβεται πίσω από τους αμάχους.
