Ιράν: Καταδικάζει τα νέα ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι καταδικάζει σθεναρά τον νέο γύρο ισραηλινών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας.



Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαήλ Μπαγκάι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άμεση ευθύνη για «τη συνέχιση της γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Πηγή: skai.gr

Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι η στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα είναι μια εκστρατεία γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων, λέγοντας ότι ενεργεί για να αμυνθεί και πολεμά τη Χαμάς, όχι τον παλαιστινιακό πληθυσμό, ενώ η τρομοκρατική ομάδα κρύβεται πίσω από τους αμάχους.

