Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ιράν καταδικάζει τα νέα ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα – «Οι ΗΠΑ ευθύνονται για τη συνέχιση της γενοκτονίας»

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν άμεση ευθύνη για «τη συνέχιση της γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

Ιράν: Καταδικάζει τα νέα ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι καταδικάζει σθεναρά τον νέο γύρο ισραηλινών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαήλ Μπαγκάι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άμεση ευθύνη για «τη συνέχιση της γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».



Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι η στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα είναι μια εκστρατεία γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων, λέγοντας ότι ενεργεί για να αμυνθεί και πολεμά τη Χαμάς, όχι τον παλαιστινιακό πληθυσμό, ενώ η τρομοκρατική ομάδα κρύβεται πίσω από τους αμάχους.
 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Λωρίδα της Γάζας ΗΠΑ Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark