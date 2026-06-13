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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας στην περιοχή Φαλάσαρνα Χανίων

Για τη διάσωση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Καστελλίου και 19 ΕΜΟΔΕ- Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε απογευματινές ώρες

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Σκάφος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε αλλοδαπός στην περιοχή Φαλάσαρνα Χανίων.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για μεταφορά αλλοδαπού χωρίς τις αισθήσεις του, από βραχώδες δύσβατο σημείο, στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Φαλάσαρνας Χανίων Κρήτης.

'Αμεσα κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Π.Υ. Χανίων, την Π.Υ. Καστελλίου και την 19 ΕΜΟΔΕ οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο και με τη χρήση φορείου μετέφεραν τον αλλοδαπό σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Χανιά πνιγμός τουρίστας Κρήτη Ειδήσεις
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