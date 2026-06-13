Βέρα Γουάνγκ: Είναι δυνατόν να είναι 76 ετών; Η εμφάνιση που άφησε άφωνους τους θαυμαστές της

Η Βέρα Γουάνγκ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται τις τολμηρές εμφανίσεις. Η 76χρονη σχεδιάστρια μόδας εμφανίστηκε στα Fragrance Foundation Awards, στη Νέα Υόρκη, με ένα από τα πιο αποκαλυπτικά της looks μέχρι σήμερα.

Η ίδια επέλεξε ένα σύνολο δικής της δημιουργίας, με μπλούζα-σουτιέν και μια εξαιρετικά χαμηλόμεση φούστα, η οποία συνδυαζόταν με φαρδύ παντελόνι από μέσα. Το ιδιαίτερο σχέδιο άφηνε ακάλυπτους τους γοφούς, ενώ το μπροστινό μέρος «έδενε» χαμηλά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και ιδιαίτερα τολμηρό αποτέλεσμα.

Η Βέρα Γουάνγκ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μακριά γάντια σε παστέλ μπλε απόχρωση, γυαλιά ηλίου και παιχνιδιάρικα κοτσιδάκια, δίνοντας στο look έναν πιο εκκεντρικό χαρακτήρα. Λίγο πριν φύγει από το σπίτι της, μάλιστα, ανέβασε φωτογραφίες στα social media.

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να την αποθεώσουν, με αρκετούς να σχολιάζουν την αγέραστη εμφάνισή της. Κάποιοι τη συνέκριναν ακόμη και με την Όντρεϊ Χέπμπορν, ενώ άλλοι της έγραψαν ότι γίνεται «όλο και πιο όμορφη».

Η εμφάνιση έρχεται λίγο μετά την παρουσία της στο Met Gala, όπου είχε επίσης επιλέξει ένα αποκαλυπτικό σύνολο με φούστα και bra top. Με τα 77α γενέθλιά της να πλησιάζουν, η Βέρα Γουάνγκ δείχνει πως συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη μόδα με τον ίδιο τολμηρό και ακομπλεξάριστο τρόπο.

Πηγή: skai.gr

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