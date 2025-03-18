Ένα ζευγάρι Μαροκινών συνελήφθη στο Τορίνο με την κατηγορία ότι μετέφερε στη χώρα νεογέννητο κοριτσάκι, για να προσπαθήσει στη συνέχεια να το πουλήσει.

Η είσοδος του βρέφους στην Ιταλία δεν είχε καταγραφεί και, σύμφωνα με τον Τύπο, καθ' όλο το ταξίδι με πλοίο από το Μαρόκο, το κοριτσάκι παρέμεινε μέσα σε πλαστική σακούλα, κάτι που έθεσε σε κίνδυνο την ζωή του και του προκάλεσε μεγάλη ταλαιπωρία και εξασθένιση.

Συνελήφθησαν, παράλληλα, άλλοι δυο Μαροκινοί πολίτες που ζουν στην Ιταλία με την κατηγορία συνέργειας.

Η αστυνομία βρήκε τη μικρή στο σπίτι τους όπου, όπως υποστήριξαν, «τη φιλοξενούσαν προσωρινά». Η επιχείρηση της ιταλικής αστυνομίας ονομάσθηκε «Save the baby» και στη φάση αυτή καταβάλλονται προσπάθειες για να εντοπιστεί στο Μαρόκο η βιολογική μητέρα του παιδιού που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, γεννήθηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

