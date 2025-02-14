Ακόμη τρεις όμηροι θα απελευθερωθούν αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερωθούν. Πρόκειται για τους Sagui Dekel-Chen, Yair Horn και ο Alexandre Sasha Troufanov, αναφέρει το Reuters.

Σε δήλωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ αποδέχτηκε τη λίστα.

Ο Sagui Dekel-Chen, ο οποίος έχει διπλή ισραηλινο-αμερικανική υπηκοότητα, ήταν από τους πρώτους που είδε μέλη της Χαμάς να μπαίνουν στο κιμπούτς και σήμανε συναγερμό. Η μητέρα του Sagui, Neomit και κάποιοι άλλοι γείτονές τους πιάστηκαν στα χέρια της Χαμάς. Ωστόσο, ένα ελικόπτερο των IDF πυροβόλησε τους τρομοκράτες και τον οδηγό. Η Neomit, τραυματισμένη, επέστρεψε στο κιμπούτς και τελικά διασώθηκε. Η σύζυγός του Avital γέννησε την τρίτη τους κόρη Shachar τον Δεκέμβριο του 2023 και θα τη συναντήσει αύριο για πρώτη φορά.

Ο Sasha Trufanov, ο οποίος έχει διπλή ισραηλινο-ρωσική υπηκοότητα, πιάστηκε όμηρος μαζί με τρία μέλη της οικογένειάς του - τη γιαγιά του Irena, τη μητέρα Yelena (Lena) και τη φίλη του Sapir Cohen. Ο πατέρας του, Vitaly Trufanov σκοτώθηκε. Η Yelena και η Irena απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς στις 29 Νοεμβρίου 2023, μετά από αίτημα του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. H Sapir Cohen αφέθηκε ελεύθερος στις 30 Νοεμβρίου 2023, στην εβδομαδιαία εκεχειρία που είχε κηρυχθεί.

Ο Yair Horn, ο οποίος έχει διπλή ισραηλινο-αργεντινή υπηκοότητα, απήχθη από το σπίτι του στο Nir Oz στις 7 Οκτωβρίου. Ο αδελφός του Eitan που απήχθη επίσης, κρατείται ακόμα και δεν βρίσκεται στη λίστα των 33 ομήρων που έχουν προγραμματιστεί να απελευθερωθούν στην τρέχουσα πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ομήρων.

Πηγή: skai.gr

