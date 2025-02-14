Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να διαπραγματευτεί τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Η Χαμάς θα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και το πρόγραμμα απελευθέρωσης ομήρων από τη Δευτέρα, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος Οσάμα Χαμντάν στην τηλεόραση Al Araby που εδρεύει στο Κατάρ την Πέμπτη.

Επιπλέον, σύμφωνα με το jpost.com, ο Walla ανέφερε ότι ο Hamdan τόνισε τη δέσμευση της Χαμάς στη συμφωνία και ανέφερε ότι δήλωσε: «Εάν το Ισραήλ εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τότε θα συνεχίσουμε να απελευθερώνουμε τους ομήρους όπως συμφωνήθηκε το Σάββατο ή τις υπόλοιπες ημέρες».

Πηγή: skai.gr

