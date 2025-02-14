Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει η Τουρκία το αποτέλεσμα της συνομιλίας μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλαντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «αναμένει το αποτέλεσμα της 1,5 ώρας συνομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Εάν το αποτέλεσμα που ελπίζουμε καλή τη πίστη μπορεί να επιτευχθεί από αυτή τη συνάντηση, τότε ο κόσμος θα έχει κάνει ένα πολύ διαφορετικό βήμα».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «οι ΗΠΑ κάνουν λάθος υπολογισμούς σχετικά με την περιοχή μας. Δεν πρέπει να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση που αγνοεί την ιστορία, τις αξίες και τη συσσώρευση αυτής της γεωγραφίας. Το να ενεργούμε σαν να μην υπάρχουν τα δεινά σε αυτή την περιοχή δεν θα κερδίσουμε τίποτα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εμπιστοσύνη στα ψέματα των Σιωνιστών και το παιχνίδι με τις ρυθμίσεις αυτής της γεωγραφίας δεν θα κάνει τίποτα άλλο από το να κάνει τις υπάρχουσες πληγές να αιμορραγούν. Αυτός ο δρόμος είναι ο λάθος δρόμος».

Και πρόσθεσε: «Το να πιστέψει αυτό που λέει ο Νετανιάχου, του οποίου η δικαστική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στη χώρα του, δεν θα κάνει

τίποτα άλλο από το να λερώσει την περιοχή με αίμα. Το είδαμε πολύ καθαρά. Αυτό δεν φέρνει την πολυπόθητη ειρήνη, αντίθετα βαθαίνει

τις συγκρούσεις και αυξάνει το αίμα και τα δάκρυα. Για το Ισραήλ, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από τα δικά του συμφέροντα.

Κοιτάξτε την ιστορία, ήταν σε αντίθεση ακόμη και με τις χώρες που τους έβαλαν να ιδρύσουν κράτη.



Αναμένουμε από τον κ. Τραμπ να εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε πριν τις εκλογές. Θα πρέπει να λάβει μέτρα για την οικοδόμηση της ειρήνης, όχι έναν νέο πόλεμο. Δεν υπάρχει χώρος για μια προσέγγιση «το έκανα και αυτό είναι» σε αυτήν την περιοχή».



Πηγή: skai.gr

